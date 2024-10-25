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25 октября, 10:20

Школьница оказалась на грани жизни и смерти из-за модного средства для похудения

В Петербурге у школьницы случилась передозировка средствами для похудения

Методика похудения в режиме экспресс привела школьницу из Санкт-Петербурга в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщает 78.ru.

По информации телеканала, ученица восьмого класса хотела сбросить вес, поэтому решила начать принимать средства для похудения. Её не устраивала продолжительность процесса похудения, из-за чего она приняла горсть таблеток сразу, чтобы «эффект пришёл быстрее».

В итоге передозировка препаратом вызвала тяжёлое отравление, с которым её доставили в реанимационное отделение. Теперь ей предстоит капитальная прочистка организма и новые методики — от специалистов психоневрологического диспансера.

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А вот пермский кот Крошик не пользуется никакими препаратами для ослепительной фигуры, а худеет самостоятельно. В сентябре его вес составлял 17 килограммов, из-за чего растолстевшему животному стало трудно передвигаться. Сейчас котяра путём работы над собой сумел сбросить уже 3 кило. Недавно у него даже получилось запрыгнуть на пуфик.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kunlanan Yarist

Владимир Озеров
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