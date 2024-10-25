Школьница оказалась на грани жизни и смерти из-за модного средства для похудения

Методика похудения в режиме экспресс привела школьницу из Санкт-Петербурга в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщает 78.ru.

По информации телеканала, ученица восьмого класса хотела сбросить вес, поэтому решила начать принимать средства для похудения. Её не устраивала продолжительность процесса похудения, из-за чего она приняла горсть таблеток сразу, чтобы «эффект пришёл быстрее».