Школьница оказалась на грани жизни и смерти из-за модного средства для похудения
В Петербурге у школьницы случилась передозировка средствами для похудения
Методика похудения в режиме экспресс привела школьницу из Санкт-Петербурга в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщает 78.ru.
По информации телеканала, ученица восьмого класса хотела сбросить вес, поэтому решила начать принимать средства для похудения. Её не устраивала продолжительность процесса похудения, из-за чего она приняла горсть таблеток сразу, чтобы «эффект пришёл быстрее».
В итоге передозировка препаратом вызвала тяжёлое отравление, с которым её доставили в реанимационное отделение. Теперь ей предстоит капитальная прочистка организма и новые методики — от специалистов психоневрологического диспансера.
А вот пермский кот Крошик не пользуется никакими препаратами для ослепительной фигуры, а худеет самостоятельно. В сентябре его вес составлял 17 килограммов, из-за чего растолстевшему животному стало трудно передвигаться. Сейчас котяра путём работы над собой сумел сбросить уже 3 кило. Недавно у него даже получилось запрыгнуть на пуфик.
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