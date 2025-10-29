«Какой-то стёб»: В РПЦ заявили, что «годовая подписка» на молебен в подарок не спасёт верующего

В Русской православной церкви прокомментировали ставший вирусным в соцсетях случай, когда жительница Уфы подарила подруге на день рождения молебен в монастыре. Декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, иерей Андрей Постернак в беседе Life.ru охарактеризовал подобный подарок как «стёб» и указал на недопустимость потребительского отношения к духовной жизни.

Мне кажется, что это видео, в котором девушка оплачивает 365 свечей, дарит их подруге и за подругу будут ставить свечу в храме каждый день, — какой-то, выражаясь молодёжным жаргоном, стёб. В том смысле, что нельзя это вообще как-то серьёзно воспринимать. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Священник подчеркнул, что спасение души требует осознанного подхода и не может быть сведено к механическому выполнению обрядов. По его словам, подобные практики граничат с магическим мышлением, когда человек надеется получить «духовную поддержку» через формальную оплату религиозных услуг. Представитель РПЦ указал, что подлинная духовная жизнь требует серьёзного отношения, личного участия и отказа от всякого фанфаронства. Он призвал верующих, обеспокоенных вопросами спасения души, обращаться непосредственно в храм для личной беседы со священником, что станет первым шагом на пути осознанного духовного развития.

«Если люди действительно обеспокоены вопросом спасения души, покаяния, нужно прийти в первую очередь в храм и поговорить со священником, начать с этого», — резюмировал священник.

Ранее Life.ru сообщал, что жительница Уфы Евгения решила удивить свою лучшую подругу Юлию, заказав для неё молебен в монастыре вместо традиционных цветов и сладостей. Девушка отметила, что организация подарка оказалась простой: необходимые для молебна 365 свечей без проблем можно приобрести в любой церковной лавке, где они всегда в наличии.