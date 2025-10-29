Life.ru узнал, почему вместо обычных подарков россиянки теперь дарят подругам молитвы Оглавление Необычный подарок на день рождения «Молитва — одно из наивысших проявлений любви» «В мире сегодня очень сильно не хватает теплоты, доброты и сердечности» Вместо привычных подарков и букетов Евгения заказала на день рождения лучшей подруге Юлии годовой молебен в мужском монастыре, её видео покорило тысячи людей в соцсетях. 29 октября, 05:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Из архива Евгении Едрёнкиной

Вместо привычных цветов и шоколада Евгения из Уфы заказала на день рождения лучшей подруге Юлии молебен в монастыре. История о таком душевном подарке быстро разлетелась по соцсетям, набрав сотни тысяч просмотров. Подруги рассказали Life.ru о том, как появилась идея такого необычного подарка, что для них значит дружба и почему подобные поступки важны в современном мире.

Необычный подарок на день рождения

Фото © Из архива Евгении Едрёнкиной

Жительница Уфы Евгения Едрёнкина сделала своей лучшей подруге Юлии необычный подарок на день рождения — годовой молебен за её здоровье в мужском монастыре Башкирии. Женщины дружат уже около пяти лет, и, как говорит Евгения, их история — доказательство того, что и во взрослом возрасте можно встретить по-настоящему близкого человека. «Мне очень хотелось сделать ей какой-то особенный подарок, потому что действительно Юля — одна из ближайших моих подруг. Я её очень люблю, очень ценю нашу дружбу и наши взаимоотношения. Мне хотелось сделать что-то такое, что действительно запомнится», — делится Евгения.

Юлия Вавилова вспоминает, что подарок от подруги Евгении стал для неё настоящим откровением. «Я была в полном восторге! Не знаю, как описать это ощущение. Мало того, что подружка за меня всегда, так она ещё и подкрепила свою поддержку высшими силами», — признаётся она. По словам Юлии, после начала молебна она действительно почувствовала перемены: появилось больше внутренней уверенности и ментальной опоры в делах. «Это очень интересное чувство — знать, что о тебе молятся каждый день. Будто уверенности больше стало», — рассказывает девушка.

Юлия признаётся, что духовные подарки, как и любые проявления внимания, ценны не сами по себе, а потому что отражают любовь и чуткость дарящего. «Мне кажется, что важнее люди, которые эти подарки дарят… Я считаю, что этот подарок лучший из тех, что был, и лучший из тех, что будет, точно. Женя вообще умеет подобрать слова в любой момент жизни. Она вообще профессионально доводит людей до слёз, касаясь каких-то таких уголков сознания, о чувствительности которых ты не подозреваешь», — говорит она.

Их дружба, делится Юлия, — особая ценность. Она отмечает, что они с Евгенией обе вкладываются в отношения, поддерживают друг друга, часто встречаются и обсуждают всё, что важно. «Мы часто встречаемся, многое обсуждаем, это формирует общие взгляды и доверие», — рассказывает девушка.

«Молитва — одно из наивысших проявлений любви»

Видео © Из архива Евгении Едрёнкиной

Идея такого подарка родилась не случайно. Евгения рассказывает, что у них с подругами есть традиция составлять виш-листы перед праздниками, чтобы каждый мог выбрать подходящий подарок заранее. Но в этот раз она решила отойти от списка и сделать для лучшей подруги особенный подарок. Девушка признаётся, что часто упоминает близких в молитвах и благодарностях, ведь для неё важно, чтобы хорошо жила не только она сама, но и люди, которые рядом. «Почему я знала, что Юля оценит такой подарок? У нас есть общая любовь к культовой архитектуре и разным заброшкам. Мы часто ездим по разным церквям — заброшенным или действующим, и обе это очень любим. Есть особая любовь к культовой архитектуре: она всегда красива, намолена и в таких местах ощущается какой-то особый дух», — рассказывает Евгения.

Евгения вспоминает, как во время одной из поездок в мужской монастырь в Башкирии ей пришла мысль: «Было бы здорово, если бы на протяжении всего года за благополучие и здоровье моей подружки буду молиться не только я, но и целый мужской монастырь». Идея показалась ей символичной — ведь молитва, считает она, это одно из наивысших и самых сильных проявлений любви.

Организация подарка не заняла много времени и оказалась проще, чем можно было подумать. Свечи, которых было необходимо 365, говорит Евгения, без труда можно приобрести в любой церковной лавке, где они всегда в изобилии. По её словам, в этот раз поехать в сам монастырь лично не получилось, поэтому Евгения обратилась в церковь в Уфе, которая является филиалом того самого мужского монастыря, где обычно они с подругой бывают летом. Там она уточнила, можно ли заказать годовой молебен на имя подруги, и получила утвердительный ответ.

Фото © Из архива Евгении Едрёнкиной

Девушка рассказывает, что молебен в монастыре — пожалуй, самый необычный и оригинальный подарок, который она когда-либо дарила. Однако любовь к нестандартным сюрпризам у неё появилась ещё в подростковом возрасте. Тогда вместе с другой близкой подругой, с которой они дружат уже больше двадцати пяти лет, они постоянно обменивались рукотворными подарками — открытками, письмами, небольшими сувенирами и забавными поделками.

Евгения признаётся, что считает себя верующим человеком, хотя и не относит себя к строго религиозным. Много лет она каждое воскресенье посещала протестантскую церковь, очень хорошо знает Библию и любит изучать разные религии и философские течения. По словам девушки, для неё вера — это одна из важных опор. «Я верю в то, что есть Бог, есть какие-то высшие силы, есть что-то над нами, потому что, мне кажется, что мы не можем существовать сами по себе», — говорит она.

«В мире сегодня очень сильно не хватает теплоты, доброты и сердечности»

Евгения признаётся, что, когда записывала рилс о своём необычном подарке подруге, она уже догадывалась, что видео может вызвать отклик у зрителей. В начале года она публиковала другое видео, в котором рассказывала историю о старинном фарфоровом сервизе, доставшемся ей от бабушки. Этот сервиз оказался настоящим раритетом: произведён на одном из старейших фарфоровых заводов Германии, с ручной росписью и длинной семейной историей. Тогда ролик набрал около 180 тысяч просмотров, а зрителей тронула не сама антикварная находка, а тепло и искренность, с которыми Евгения говорила о связи поколений.

Именно это чувство она решила передать и в новом видео — историю о любви и внимании к близкому человеку. И не ошиблась: рилс на сегодняшний день набрал уже более 440 тысяч просмотров и сотни комментариев. Люди писали, что тоже хотят сделать похожие подарки друзьям, делились своими историями и даже отмечали подруг, чтобы «взять идею на заметку». Некоторые рассказывали трогательные случаи из своей жизни — кто-то вспомнил, как мама-монахиня заказала пожизненный молебен для мужа, кто-то рассказал, что купил квартиру напротив монастыря. «Комментарии вдохновляющие, очень приятные. Если сейчас пойдёт волна подобных подарков — это здорово. Мне кажется, очень приятно, когда друзья о тебе заботятся вот таким образом», — заключила Евгения.