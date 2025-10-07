Забытые сокровища русского Севера: Режиссёр из Питера рассказал Life.ru, зачем устраивает туры в глухие деревни

Валдайский форум
«Мы приехали за натурой для съёмок, а нашли другой мир»
Илья делится впечатляющей цифрой: за всю жизнь он посетил 333 деревни России
«Случайные встречи, которые на самом деле не случайны»
Как участие местных жителей изменило проект
От «интернетных» впечатлений до понимания другого мира
Мистическое и необъяснимое в путешествиях
Планы и будущее проекта

Илья и Анастасия, режиссёры из Санкт-Петербурга, создали авторские путешествия «Лес и ветер», которые знакомят горожан с жизнью в глухих деревнях.

7 октября, 04:00
Начав с поиска натуры для фильма по рассказу Андрея Платонова, режиссёры Илья и Анастасия открыли для себя забытые деревни Русского Севера и особый мир, где время течёт иначе, а люди живут в гармонии с природой и традициями. Сегодня их проект «Лес и ветер» проводит авторские путешествия в глухие уголки России, где туристы знакомятся с местными жителями, открывают для себя другой ритм жизни и становятся участниками социальных инициатив. Илья рассказал Life.ru о том, как режиссёрская поездка превратилась в большой проект и способ вдохнуть новую жизнь в отдалённые глухие деревни.

«Мы приехали за натурой для съёмок, а нашли другой мир»

Илья и его жена Анастасия, оба режиссёры по профессии, пришли к идее авторских туров по отдалённым деревням совершенно случайно. Когда Анастасии понадобилось найти натуру для её фильма по рассказу Андрея Платонова, они отправились искать место, где сохранился деревянный храм и где чувствовался бы подлинный дух старой России. «Мы искали деревню, в которой нет никаких следов цивилизации и есть старинный деревянный храм Русского Севера и прекрасные люди, такие типажные деревенские старики. В общем, мы нашли такое место в 300 километрах от Петербурга, в вепсских краях», — вспоминает Илья.

Видео © Из личного архива Ильи и Анастасии

Съёмки прошли успешно, но, по словам Ильи, сильнее всего супругов поразило само ощущение другого мира: с его слов, там и люди были иные, и время текло по-другому, и даже мироощущение казалось иным. Эти впечатления оказались столь глубокими, что Илья и Анастасия стали возвращаться туда снова и снова. «Знакомство с этими людьми и с этими местами, с этими зачарованными лесами и деревнями очень обогатило нас, очень много нам дало», рассказывает Илья.

Со временем пара решила показать эти места другим людям, и в ковидный 2020 год они купили в глуши собственную избу и начали проводить первые туры. «Мы подумали, что, возможно, это ещё кому-то нужно, раз нам это так нужно… Так, не имея особо каких-то далеко идущих планов, всё появилось естественным путём, от любви к этим местам и людям», — делится мужчина.

По словам Ильи, выбор в пользу забытых деревень был естественным — как люди гуманитарного склада ума, они с супругой ищут во всём смысл и ценность, и нашли это именно в уголках, куда редко ступает нога массового туриста. «И кажется, что нам просто самим хорошо в таких местах. В местах, где цивилизация ещё не разрушила очень тёплые связи между людьми, очень тёплые связи между человеком и природой, между человеком и Богом. И вот в таких местах нам самим очень нравится, и поэтому мы решили делать путешествие там, где нам самим хорошо», делится Илья.

Илья делится впечатляющей цифрой: за всю жизнь он посетил 333 деревни России

«Случайные встречи, которые на самом деле не случайны»

Поиск новых деревень и сообществ для путешествий у Ильи и Анастасии почти никогда не связан с готовыми маршрутами или туристическими путеводителями. Чаще всего это случайные открытия, за которыми, как признаётся Илья, всё равно стоит какое-то невидимое провидение. Так было с Белым морем и Терским берегом, куда он попал благодаря кино и сразу почувствовал близость этого края — во многом потому, что сам родом с Кольского полуострова. Так же случайно открылись вепсские леса и даже сербские деревни, куда супруги попали через фестиваль Кустурицы.

«Иногда достаточно просто открыть карту, увидеть на ней какие-то названия или слияния дорог и понять: я про это место ничего не знаю, никогда не слышал, а оно будто бы манит. Вокруг леса, реки — значит, нужно просто поехать туда наугад. И вдруг оказываешься в совершенно удивительном мире. Так и происходит наша история поиска: чаще всего это случайные встречи, которые на самом деле совсем не случайны, а словно интуитивное провидение», рассказывает мужчина.

Видео © Из личного архива Ильи и Анастасии

Контакты с местными жителями, как рассказывает Илья, тоже выстраиваются естественно. По его словам, в деревне очень ценится искренность — если честно рассказать, почему именно это место тебя притянуло, то встречное доверие местных рождается почти мгновенно. «На этом взаимном интересе, взаимной, какой-то созвучной любви мы быстро находим контакт. Это происходит естественным образом»,делится мужчина.

Видео © Из личного архива Ильи и Анастасии

Илья признаётся, что у него есть особая связь с местом, где прошло его детство, — Кольским полуостровом. Именно на Белом и Баренцевом морях он ощущает «своё» место на земле. По его словам, вепсский лес и сербские деревни тоже заняли своё место в его сердце, но если бы пришлось выбрать на карте только одну точку — это были бы северные сёла Белого моря. «Видимо, потому, что я там вырос, и потому, что это моё, совсем-совсем родное», делится мужчина.

Как участие местных жителей изменило проект

Как рассказывает Илья, отличие проекта «Лес и ветер» от подобных ему в том, что местные жители — это не «объекты показа», а настоящие партнёры, без которых путешествия были бы невозможны. Илья вспоминает, что первое время многие относились к идее с недоверием: деревенские семьи никогда не сталкивались с туризмом и не знали, чего от них ждут, но постепенно всё выстроилось, и сегодня это одна команда, почти семья.

Для жителей участие в проекте стало не только источником дополнительного заработка — иногда уровня целой второй пенсии, — но и способом ощутить свою нужность. Люди, которые раньше чувствовали себя забытыми и жившими «на обочине цивилизации», вдруг увидели, что к ним приезжают IT-специалисты, предприниматели, известные личности, чтобы узнать их традиции, быт и истории.

Видео © Из личного архива Ильи и Анастасии

«Одна из самых трогательных историй связана с нашим соседом Колей. В одночасье сгорела его ферма со всеми животными, и за несколько часов он лишился всего, что составляло его жизнь. Коля был в отчаянии и не знал, что делать. Но мы объявили сбор в соцсетях, и всего за три дня люди собрали более 750 тысяч рублей. Благодаря этой поддержке он смог заново отстроить ферму и купить новых коров. Это была очень духоподъёмная и неожиданная история. У него были разные трагические мысли, но вдруг он понял, что по всему миру есть неравнодушные люди. Они стали помогать ему — присылали деньги с подписью: «Дяде Коле на караушек». Это была удивительная, духовно приподнимающая история», — делится Илья.

От «интернетных» впечатлений до понимания другого мира

По словам Ильи, гости путешествий — это в основном думающие и рефлексирующие люди, уставшие от офиса успешные горожане в возрасте 25–45 лет, у которых закрыты базовые потребности в виде денег, жилья, семьи и есть желание расширить кругозор, понять культуру, попробовать уникальный опыт жизни в деревне. «Чаще всего это именно те, кто едет за смыслами, и, по статистике, это в основном женщины», добавляет Илья.

Илья отмечает, что реакция гостей на путешествия по деревням всегда особенная. Сначала это впечатления «интернетные», то есть картинка: красивые виды, туман над долинами рек, заповедные леса и старинные деревни производят эффект открытки. Но со временем, когда гости ежедневно общаются с местными жителями, включаются в их быт и наблюдают, как думают и живут эти люди, впечатления становятся куда глубже. «Нередко пишут, что это, может, и не изменило жизнь целиком, но сильно повлияло на взгляды: у людей появляются новые углы зрения на жизнь в целом», рассказывает Илья.

Видео © Из личного архива Ильи и Анастасии

Илья подчёркивает: главное, что гости должны унести с собой после путешествия «Лес и ветер», — понимание другого мира, прочувствовать особую атмосферу деревни: иной ритм жизни, более честные и простые отношения между людьми, уважение к окружающему миру и осознание того, что материальные ценности не главные. По его словам, важно показать, что люди могут жить иначе — без двойного дна и скрытых мотивов, с открытостью и взаимным уважением.

Илья рассказывает, что участие гостей «Леса и ветра» выходит далеко за рамки путешествий: многие становятся активными помощниками в социальных проектах. Команда помогает местным жителям с медициной, оплачивает обследования и операции, обеспечивает дровами на зиму более 15 домов в разных деревнях.

Видео © Из личного архива Ильи и Анастасии

Как отмечает Илья, эти инициативы поддерживают не только организаторы, но и сами гости, которые жертвуют свои деньги и активно вовлекаются в помощь. «Было два случая, когда после наших путешествий по деревням люди покупали там дома и занимались их восстановлением. Это прекрасно, ведь так они словно вдыхают новую жизнь в опустевшие деревни», — отмечает Илья.

Мистическое и необъяснимое в путешествиях

Илья рассказывает, что мистическое и необъяснимое в их путешествиях встречается постоянно. «Вепсский народ — это действительно народ, в котором до сих пор сохранились языческие традиции, можно сказать даже языческое мировоззрение», — рассказывает Илья.

Он добавляет, что леса, шуршание листвы и сама природа создают особую мистическую атмосферу, а рассказы местных жителей только усиливают это впечатление. «Даже наши гости сталкивались с необычными событиями: кто-то находил вторую половинку, кто-то менял жизнь после путешествия… Как человек воцерковлённый, я считаю это провидением Божьим, но леса и деревни действительно зачарованные», — делится Илья.

Планы и будущее проекта

Илья рассказывает, что команда проекта готовит новые маршруты по Архангельской области, Северной Карелии и белорусскому Полесью, включая тематические путешествия с учёными-ботаниками, чтобы изучать лес как живой организм. Кроме туристических маршрутов, развивается социальное направление: команда продолжает помогать деревням медицинской поддержкой, обеспечением дровами, а также участвует в разборе аварийных зданий с сохранением исторических элементов.

По его словам, особое внимание уделяется сохранению культурного наследия — фиксации семейных архивов вепсских деревень и защите архитектурного облика старинных населённых пунктов. «Мы хотим восстановить одну деревню полностью и защитить архитектурный стиль нескольких деревень», — заключает Илья.

Авторы
Дарья Лазуткина
Дарья Лазуткина
Елизавета Студеникина
Елизавета Студеникина
