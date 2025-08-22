Одна мечта на десять сердец: Большая семья отправилась в прошлое, чтобы отыскать родовое гнездо Оглавление Подарок с душой: как всё началось Самый разрушенный дом на улице Эхо воспоминаний: как поездка стала началом нового Новая семейная традиция 10 человек из одной семьи собрались вместе, чтобы найти дом дедушки в деревне, где он родился. Про подвиг и заботу самых близких рассказывает Life.ru в своём эксклюзиве. 22 августа, 09:00 Фото © Дарья Кочетова / Личный архив

«Это оказался самый разрушенный дом на этой улице», — рассказывает Дарья из Волгограда. Но именно в этих руинах пожилой Иван Николаевич, фармаколог, профессор и любимый дедушка, вновь почувствовал себя мальчиком. На майские праздники его большая и дружная семья собралась со всех уголков страны, чтобы исполнить его мечту — вернуться туда, где прошло его детство. Его внучка Дарья рассказала Life.ru о том, как прошло это ностальгическое путешествие.

Подарок с душой: как всё началось

Фото © Дарья Кочетова / Личный архив

Перед своим 83-м днём рождения Иван Николаевич Тюренков, бывший заведующий кафедрой фармакологии и разработчик медицинских препаратов, обмолвился о желании съездить в родную деревню Третьяки под Борисоглебском. Слова, сказанные вроде бы невзначай, подхватил дядя Дарьи — и буквально за несколько дней семья решила: едем все вместе. «Нам было важно сделать дедушке приятное — собраться всей семьёй из наших городов, чтобы он видел, насколько он нам дорог, и чувствовал это», — делится Дарья Кочетова, внучка Ивана Николаевича.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dariakochetovaa

Без особой подготовки, но с большим воодушевлением семья — от бабушки и дедушки до самых младших внуков — собралась на трёх машинах и выехала из Волгограда в сторону Борисоглебска. Чуть больше четырёх часов пути — и они на месте.

Самый разрушенный дом на улице

Фото © Дарья Кочетова / Личный архив

Иван Николаевич помнил только номер дома — 126. Но по прибытии оказалось, что под этим номером стоит новый дом, а всё вокруг давно изменилось. Деревня хоть и маленькая, но времени прошло больше 70 лет… Семья обошла все заброшенные дома по соседству, заглядывала внутрь, пыталась открыть входные двери. Каждый раз дедушка сомневался — вроде похоже, но не оно. «Появилась женщина на велосипеде — Ольга… Она позвонила своей пожилой знакомой, которой было около 90 лет. Она и вспомнила, где был дом Тюренковых и смогла нам подсказать», — рассказывает Дарья.

И вот он, тот самый дом. Самый разрушенный дом на этой улице. «Видеть то, как дедушка ходит по развалинам, вспоминая, как они жили тут с мамой и своими старшими братьями, — эти эмоции не передать словами», — вспоминает Дарья.

Фото © Дарья Кочетова / Личный архив

Семья начала внимательно осматривать развалины. В углу нашли старую прялку прабабушки Марфы, ухват для печки, старую глиняную посуду. А ещё — сундук, на котором, по словам дедушки, всегда сидела его мама. «Мы забрали прялку, ухват и посуду, но этот сундук, который не вместился, не даёт мне покоя — хочется вернуться за ним», — признаётся Дарья.

Эхо воспоминаний: как поездка стала началом нового

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dariakochetova

После возвращения Дарья выложила видео о поездке в соцсети — и получила десятки тысяч откликов. «Столько душевных слов и столько тепла я получила от людей… Мои видео в сумме набрали 558 тысяч просмотров, и это ещё не вышла третья часть», — делится Дарья.

Новая семейная традиция

Фото © Дарья Кочетова / Личный архив

Поездка в Третьяки стала не только подарком для дедушки, но и чем-то большим для всей семьи. Это был момент тишины и тепла, который сблизил всех ещё сильнее. «Такие путешествия явно войдут в наши семейные традиции, а пока у нас уже запланированы новые путешествия, но уже в более маленькой компании», — говорит Дарья.

Фото © Дарья Кочетова / Личный архив

В эпоху скоростей, шумных новостей и бесконечных лент в соцсетях мы всё чаще теряем из виду самое главное — семью, корни, тёплые воспоминания. Эта история напоминает: иногда достаточно одной идеи, одного слова, чтобы собрать вместе родных, чтобы прожить день, который останется в памяти навсегда.