«Живая потребность души»: Верующим россиянам объяснили, как часто нужно молиться

Частота молитвы является одним из важнейших вопросов для каждого верующего, стремящегося к углублению своей духовной жизни. Об этом в интервью RT заявил заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Молитва не должна быть лишь эпизодическим действием, подобным посещению врача в случае болезни. Истинная молитва — это постоянное состояние сердца, обращённого к Богу. Апостол Павел призывает нас «непрестанно молиться», и этот завет является идеалом, к которому мы должны стремиться всей своей жизнью», — сказал он.

Для современного человека, обременённого повседневными заботами, достижение идеала регулярной молитвы может казаться сложным. Однако путь к этому начинается с малого – с определения и соблюдения чёткого молитвенного правила, согласованного со своим духовником.

«Регулярность в молитве гораздо важнее её продолжительности. Краткая, но ежедневная утренняя и вечерняя молитвы, чтение Псалтири, обращение к Господу перед началом всякого дела и по его окончании — это тот фундамент, на котором строится духовный дом человека. Именно регулярность превращает молитву из обязанности в живую потребность души», — объяснил председатель движения «Россия Православная».

Кроме того, Иванов напомнил о важности соборной молитвы в храме, особенно об участии в Божественной литургии, как о мощной духовной практике.

