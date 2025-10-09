Богородице и ангелу-хранителю: 5 сильных молитв на здоровье детей и внуков, которые читали наши бабушки

Здоровье детей и внуков — это святая забота каждой семьи. Испокон веков женщины в России верили в силу молитвы и передавали особые тексты из поколения в поколение. Молитвы читали в трудные минуты болезни, во время опасных поездок, перед важными событиями или просто ежедневно — как духовный щит для своих близких. Эти слова не просто звучали, а произносились с глубокой верой и любовью, наполняя дом особой благодатью. Сегодня, как и сотни лет назад, родители и бабушки обращаются к Господу, Богородице и ангелу-хранителю, чтобы оградить детей от бед, укрепить их здоровье и даровать им долгие счастливые годы.

Молитва Иисусу Христу, чтобы отвёл от детей беды и зло

Сильные молитвы на здоровье детей и внуков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Predrag Lukic

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою. Господи, в милости Твоей власти чадо мое, помилуй и спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему вся согрешения, вольныя и невольныя, совершенные им пред Тобою. Господи, настави его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в школе, в поле, в работе и в дороге, и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани его под кровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасныя смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны и облегчи его душевные страдания и скорби. Господи, даруй ему благодать Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравия и целомудрия. Господи, умножь и укрепи его умственные способности и телесные силы. Господи, дай ему Твое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в настоящее время утра, дня, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь».

Эта молитва — одна из самых сильных. Её читают, когда ребёнок или внук болен, находится в опасности или переживает тяжёлый период. В тексте содержится просьба к Господу защитить чадо от зла — видимого и невидимого, наставить на верный путь и даровать здоровье. Читать молитву можно утром или вечером в дни тревоги за ребёнка: перед дорогой, экзаменами, операциями, важными событиями.

Молитва к Божией Матери о здоровье детей и внуков

Как молиться Богородице, чтобы та защитила здоровье детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adam Jan Figel

«Царица моя Преблагая, Надежда моя, Богородица, Приют сирот и странников Защитница, скорбящих Радость, обиженных Покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы — только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь».

Богородица всегда считалась самой любящей заступницей. К ней обращаются в моменты, когда сердце особенно тревожится: при болезнях, душевных страданиях, а также как ежедневную защиту. Когда читать молитву? Утром, перед сном, в дни церковных праздников Богородицы, в моменты страха или волнения.

Молитва о здоровье детей Владыке Вседержителю, Святому Царю

На здоровье детей и внуков: молитва Святому Царю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

«Владыка Вседержитель, Святой Царь, наставляющий и не умерщвляющий, поддерживающий падающих и восстановляющий низверженных, телесные страдания человеческие исцеляющий, молимся Тебе, Боже наш, посети Твоею милостью страдающего немощью раба Твоего (имя), прости ему всякое согрешение его вольное и невольное. Господи, пошли с небес врачующую силу Твою, прикоснись к его телу, угаси в нем жар, прекрати страдание и исцели всякую находящуюся в нем немощь; будь врачом раба Твоего (имя) и подними его с одра болезни, с ложа страдания целым и совершенно здоровым; сделай его благоугождающим Церкви Твоей и исполняющим волю Твою. Ибо в Твоей власти миловать и спасать нас, Боже наш, и мы воссылаем Тебе славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки вечные. Аминь».

Эта молитва читается, когда ребёнок уже заболел и нуждается в исцелении. В ней просят Господа послать небесную врачующую силу, облегчить страдания и вернуть здоровье. Она словно обращение к небесному врачу, который поддерживает и исцеляет. Читать эту молитву лучше всего во время болезни, в больнице, перед медицинскими процедурами, в моменты бессилия.

Молитва Господу о здоровье детей

Когда нужно читать молитвы на здоровье детей и внуков? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

«Боже и Отче, Создатель и Сохранитель всех тварей! Облагодатствуй моих бедных детей (имена) Духом Твоим Святым, да возжжет Он в них истинный страх Божий, который есть начало премудрости и прямое благоразумие, по которому кто поступает, того хвала пребывает вечно. Облаженствуй их истинным познанием Тебя, соблюди их от всякаго идолослужения и лжеучения, сделай, чтобы возросли в истинной спасающей вере и во всяком благочестии, и да пребудут в них постоянно до конца. Даруй им верующее, послушное, смиренное сердце и разум, да возрастают в летах и благодати пред Богом и пред людьми. Насади в сердце их любовь к Твоему Божественному Слову, чтобы они были благоговейны в молитве и в богослужении, почтительны к служителям Слова и со всяким искренни в поступках, стыдливы в телодвижениях, целомудренны в нравах, истинны в словах, верны в делах, прилежны в занятиях, счастливы в исполнении обязанностей своих, разумны и праводетельны ко всем людям. Соблюди их от всех соблазнов злаго мира, и да не развратит их худое общество. Не попусти им впасть в нечистоту и нецеломудрие, да не сократят сами себе жизни своей и да не оскорбят других. Буди защитой их во всякой опасности, да не подвергнутся внезапной погибели. Соделай, чтобы не увидели мы в них себе бесчестия и посрамления, но честь и радость, чтобы умножилось ими Царство Твое и увеличилось число верующих, и да будут они на Небеси окрест трапезы Твоей, как небесные масличные ветви, и со всеми избранными да воздадут Тебе честь, хвалу и прославление чрез Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь».

Эта молитва — оберег на всю жизнь. Она не только о физическом здоровье, но и о духовном пути ребёнка. Родители просят Бога дать детям мудрость, чистое сердце, защитить от плохих компаний, искушений и опасностей. Когда читать: в обычные дни как ежедневную родительскую молитву, а также перед началом учебного года, важных этапов жизни.

Молитва ангелу-хранителю, чтобы защитил ребёнка или внука

Как правильно просить у ангела-хранителя: молитва на здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / izzzy71

«Святый Ангеле Хранителю моего чада, внука (имя), покрый его (её) твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани его (ее) сердце в ангельской чистоте. Аминь».

Каждому человеку от рождения дан свой ангел-хранитель. Эта короткая, но очень сильная молитва помогает призвать его защиту. Её особенно часто читали бабушки, когда дети шли в школу, отправлялись в дорогу или оставались одни. Когда читать эту молитву? Ежедневно утром, перед выходом из дома, перед путешествиями или важными событиями.