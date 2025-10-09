Фотоистория: Как сегодня выглядят голливудские актрисы, считавшиеся секс-бомбами в 80-х и 90-х

Помните время, когда постеры с голливудскими красавицами висели в каждой второй комнате? 80-е и 90-е подарили миру целую плеяду женщин, от которых невозможно было оторвать взгляд. Их лица смотрели с обложек журналов, их имена обсуждали повсюду, а их стиль копировали миллионы. Прошли десятилетия, мир изменился, но эти актрисы никуда не делись. Мы решили посмотреть, как сложилась судьба секс-символов прошлого века и что с ними стало сегодня. Особенно интересно проследить путь тех, кого в России знали и любили больше всего, — Шэрон Стоун, Деми Мур и Джулии Робертс.

Как выглядит в 2025 году Сигурни Уивер

Секс-символы прошлого века: что стало с легендами Голливуда. Сигурни Уивер. Фото © ТАСС / АР / Anonymous, ZUMA / Cover Images

Сигурни Уивер никогда не была классической голливудской красоткой, но это не помешало ей стать одной из самых обсуждаемых актрис 80-х и 90-х. Её роль лейтенанта Рипли в серии фильмов «Чужой» сделала её иконой не только для мужчин, но и для женщин. Уивер играла сильных, независимых героинь, которые не нуждались в спасении. Она ломала стереотипы и доказывала, что женщина в кино может быть не просто красивым дополнением к мужскому герою. Сигурни снималась в десятках фильмов, получала номинации на «Оскар» и всегда оставалась верна своему стилю. Сегодня актрисе 75, и она всё ещё работает. Недавно Уивер снялась в продолжении «Аватара», где её героиня претерпела невероятную трансформацию. На красных дорожках Сигурни появляется нечасто, но, когда это происходит, она выглядит элегантно и уверенно. Время не пощадило её лицо, но это совершенно не важно — Уивер никогда не зависела от внешности.

Как с годами изменилась Ким Бейсингер

Звёзды 80-х и 90-х годов: как изменились самые красивые актрисы. Ким Бейсингер. Фото © ТАСС /ZUMA / Kay Blake, imago stock&people

Ким Бейсингер в 80-х и 90-х была настоящей звездой. Её роли в «9½ недель» и «Бэтмене» сделали её одной из самых желанных актрис своего времени. Бейсингер умела быть одновременно сексуальной и ранимой, что делало её образы запоминающимися. В 1997 году она получила «Оскар» за роль в фильме «Секреты Лос-Анджелеса», доказав, что умеет не только красиво выглядеть на экране. После этого карьера актрисы пошла на спад и она надолго исчезла из публичного пространства. Сегодня Ким 71 год, она изредка появляется в кино, но уже не в главных ролях. На последних фото видно, что актриса постарела, хотя всё ещё сохраняет былой шарм. Бейсингер живёт спокойной жизнью вдали от голливудской суеты, иногда даёт интервью и вспоминает свои лучшие годы без сожаления.

Мишель Пфайффер: тогда и сегодня

Голливудские красавицы прошлого: где они сейчас и чем занимаются. Мишель Пфайффер. Фото © ТАСС / ZUMA / Billy Bennight, ASSOCIATED PRESS

В 80-х и 90-х Мишель Пфайффер считалась одной из самых красивых женщин Голливуда. Её роли в фильмах «Лицо со шрамом», «Бэтмен возвращается» и «Опасные связи» запомнились всем. Пфайффер умела быть разной: роковой соблазнительницей, хрупкой жертвой, сильной героиней. Её лицо казалось идеальным, а актёрская игра всегда оставалась безупречной. Странно, но в какой-то момент Мишель почти исчезла с экранов. Она ушла из кино, чтобы заниматься семьёй, и вернулась только через несколько лет. Сегодня актрисе 66 — и она снова активно снимается. Недавно Пфайффер появилась в фильмах «Малефисента» и «Человек-муравей», где играет далеко не второстепенные роли. Время, конечно, оставило свои следы, но Мишель по-прежнему выглядит роскошно. Она признаётся, что не делает пластических операций, но использует качественную косметику и ведёт здоровый образ жизни.

Дженнифер Энистон: как сегодня выглядит Рейчел из «Друзей»

Актрисы, которые были секс-бомбами в 80-х: фото тогда и сейчас. Дженнифер Энистон. Фото © ТАСС / АР / CHRIS PIZZELLO, DPA / Hubert Boesl

Когда в 1994 году стартовал ситком «Друзья», никто не мог предположить, что сериал станет культовым, а Дженнифер Энистон превратится в одну из самых обсуждаемых актрис планеты. Её стрижка «под Рейчел» стала трендом, а личная жизнь — бесконечной темой для сплетен. Роман и последующий развод с Брэдом Питтом обсуждали так активно, будто это касалось каждого лично. Но Энистон никогда не была просто «девочкой из ситкома». Она снималась в десятках фильмов, запустила собственную продюсерскую компанию и доказала, что умеет гораздо больше, чем просто мило улыбаться. Сегодня Дженнифер 55, она по-прежнему востребована и выглядит фантастически. Актриса регулярно занимается спортом, практикует йогу и следит за питанием. В последние годы она снова в центре внимания благодаря сериалу «Утреннее шоу», где играет журналистку. Критики отмечают, что с возрастом Энистон стала играть гораздо интереснее.

Как с годами изменилась Джулия Робертс, красотка из 90-х

Легенды Голливуда 90-х: как время изменило звёзд кино. Джулия Робертс. Фото © Wikipedia / Colleen Sturtevant, © ТАСС / АР / XCB

Когда в 1990 году вышла «Красотка», Джулия Робертс стала суперзвездой в одночасье. Её улыбка на весь экран, заразительный смех и естественность сделали актрису любимицей публики. В 90-х она снималась практически во всех крупных романтических комедиях, и каждая из них становилась хитом. Роли в «Ноттинг Хилле», «Сбежавшей невесте» и «Эрин Брокович» принесли ей не только популярность, но и «Оскар». Джулия всегда была не просто красивой — она была настоящей, живой, без голливудского глянца. Сегодня Джулии Робертс 57 — и она по-прежнему одна из самых высокооплачиваемых актрис. Недавно снялась в сериале «Блестящие девчонки», где играет женщину, переживающую кризис среднего возраста. Джулия не скрывает седых волос и морщин, и это только добавляет ей уважения. Она счастлива в браке, воспитывает троих детей и говорит, что наконец-то научилась получать удовольствие от жизни.

Деми Мур: как выглядит сегодня

Самые красивые актрисы 80-х и 90-х: что с ними стало сегодня. Деми Мур. Фото © Wikipedia / Jay Dixit, © ТАСС / imago stock&people

В 90-е Деми Мур была не просто актрисой, а настоящим явлением. «Призрак», «Стриптиз», «Солдат Джейн» — она выбирала роли, которые шокировали и восхищали одновременно. Мур одной из первых в Голливуде решилась на откровенную фотосессию для обложки журнала во время беременности, что вызвало скандал и одновременно изменило отношение к материнству в массовой культуре. Её браки с Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером становились темами номер один в таблоидах. Сейчас Деми Мур 62 — и она всё ещё в игре. В 2024 году вышел фильм «Субстанция», где Мур сыграла одну из главных ролей, и критики снова заговорили о ней с восторгом. Актриса придерживается строгой диеты, занимается йогой и не скрывает, что прибегает к косметологическим процедурам. Результат впечатляет: на последних фото Деми выглядит лет на 20 моложе своего паспортного возраста.

Как с годами изменилась внешность Шэрон Стоун

Секс-символы кино прошлого века: жизнь после славы. Шэрон Стоун. Фото © ТАСС / ZUMA / Riccardo GIordano,imago stock&people

Когда в 1992 году вышел «Основной инстинкт», Шэрон Стоун мгновенно стала главной темой всех разговоров. Та самая сцена с перекрещиванием ног вошла в историю кинематографа и сделала актрису иконой сексуальности. Но Стоун всегда была больше, чем просто красивое лицо. Она умудрилась построить карьеру, где её воспринимали всерьёз, несмотря на статус секс-символа. Сегодня Шэрон Стоун 66 — и она продолжает сниматься, хотя роли стали другими. Шэрон активно занимается благотворительностью, борется за права женщин и регулярно появляется на красных дорожках, где выглядит чертовски хорошо. Да, морщины никуда не делись, но в её взгляде по-прежнему читается та же уверенность и дерзость, что когда-то свела с ума половину планеты. Актриса открыто говорит о старении и не стесняется своего возраста, что в Голливуде редкость.