Ради Галкина*: Иосиф Пригожин рассказал об унизительной просьбе Пугачёвой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Певица Алла Пугачёва лично пыталась договориться о возможности возвращения в Россию для своего супруга Максима Галкина*, чтобы он мог продолжить профессиональную деятельность. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, Примадонна, которая раньше с лёгкостью входила в любые кабинеты, теперь лишилась своего статуса и влияния.
«Она приезжала сюда договариваться, чтобы её мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. «А что он такого сказал? —говорила она в кабинетах. — Ничего такого в принципе», — отметил Пригожин в беседе с kp.ru.
Ранее Life.ru рассказывал, что суд Москвы вернул иск юриста Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой на 1,5 млрд рублей. До этого адвокат подал заявление на Примадонну. Причиной стали высказывания в интервью.
* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.
