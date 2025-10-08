Третий раз счастливый? Ветеран Афгана снова требует с Аллы Пугачёвой 1,5 млрд рублей

Пресненский суд Москвы официально зарегистрировал третий по счёту иск ветерана афганской войны Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей из-за скандальных высказываний о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Соответствующая запись появилась в картотеке суда.