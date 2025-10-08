Валдайский форум
Третий раз счастливый? Ветеран Афгана снова требует с Аллы Пугачёвой 1,5 млрд рублей

Пресненский суд Москвы принял третий иск на 1,5 млрд рублей к Алле Пугачёвой

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Пресненский суд Москвы официально зарегистрировал третий по счёту иск ветерана афганской войны Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей из-за скандальных высказываний о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Соответствующая запись появилась в картотеке суда.

«Исковое заявление зарегистрировано в суде», — сказано в базе данных.

Как уже писал Life.ru, адвокат Александр Трещёв подал в суд на Аллу Пугачёву за её слова о Джохаре Дудаеве. Она назвала его «приличным и порядочным» человеком. Сумма иска составляет 1,5 миллиарда рублей. Ранее суд вернул исковое заявление. Трещёв указывает, что вся страна устала от вседозволенности Примадонны.

