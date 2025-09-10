Первое интервью Пугачёвой после эмиграции: о чём жалеет, что говорит про родину, детей и Киркорова Оглавление Как сегодня чувствует себя Пугачёва Почему Алла Пугачёва прервала молчание и согласилась на интервью Главные трудности переезда в Израиль Как реагирует Пугачёва на обвинения в предательстве родины «Помоги Филиппчику»: Пугачёва раскрыла истинную причину брака с Киркоровым Что Пугачёва говорит про Россию и планирует ли вернуться 10 октября 2022 года в соцсетях Алла Борисовна рассказала, что уехала из России в Израиль. И потом 3 года отмалчивалась, не отвечая ни на какие вопросы. Но 10 сентября тишина прервалась, и Примадонна дала первое после эмиграции интервью. О чём она говорила? 10 сентября, 17:00 Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Freepik

Три года назад Алла Пугачёва, Примадонна российской эстрады, неожиданно покинула страну и перебралась в Израиль. Её отъезд вызвал массу разговоров, слухов и догадок. Но сама певица оставалась молчаливой: она не давала интервью, не комментировала причины своего решения, не отвечала на вопросы в соцсетях. Молчание лишь подогревало интерес: все гадали, чем живёт артистка вдали от родины, как она чувствует себя на чужбине, какие планы строит на будущее.

И вот сегодня, 10 сентября, неожиданно появилось большое видеоинтервью с Аллой Борисовной. Что же рассказала Примадонна? Какие тайны открыла и какими мыслями поделилась: о жизни, творчестве, бывшем и нынешнем мужьях, что говорила о детях? Какие планы строит чета Пугачёвых на будущее и как там здоровье у Аллы Борисовны? Life.ru рассказывает самое интересное.

Как сегодня чувствует себя Пугачёва

Перед тем как начать интервью с Примадонной, съёмочная группа показала нынешний солнечный дом Аллы Борисовны в Латвии. Большие стеклянные окна в пол, много цветов, солнца. И фильтр, добавляющий картинке ну поистине райские мотивы. Не отсылка ли это к тому, что, как только Пугачёва сбежала из России, жить ей стало легче? Не знаем, но видно, что дышится Примадонне и правда легко, а лицо отражает здоровье и боевой характер.

Как раз между делом, настраиваясь на интервью, журналистка попросила Пугачёву немного задрать рукава, чтобы потом никто не писал в комментариях, что та прячет руки. Примадонна за это зацепилась и сразу ответила, что с руками у неё всё в порядке. «Поджилки иногда трясутся, а руки ещё не дрожат», — сказала дерзко Пугачёва. А потом добавила, что для своего возраста чувствует себя довольно неплохо. Напомним, сейчас певице 76 лет. «Единственное, что те детские болезни, я всё-таки послевоенный ребёнок, те болезни дают о себе знать. Они стали как-то проявляться: ноги стали болеть», — пожаловалась Алла Борисовна. А потом вспомнила, что, в отличие от родителей, которые дожили всего до 64 лет, она держится молодцом. И вообще, похоже, в «отцовскую породу», а там все были долгожители

Почему Алла Пугачёва прервала молчание и согласилась на интервью

И тут Алла Борисовна сама ответила на немой вопрос, который витал в воздухе с самого начала, — а для чего это интервью? «Это интервью — документ для моих детей», — кратко отвечает Пугачёва. А потом добавляет, что хочет «сплетни и дурацкие мифы», на которые она давно махнула бы рукой, развеять для детей. «Пусть останется документ для людей».

Главные трудности переезда в Израиль

Конечно, наболевшим вопросом был переезд Пугачёвой в 2022 году. И, несмотря на неприязнь к этому вопросу, Примадонна соглашается раскрыть карты, даже если и «не хотела на эту тему говорить».

А потом понеслось: оскорблённые поклонники начали писать, что хорошо, что Алла Пугачёва уехала, некоторые медийные личности открыто заявляли, что из-за её отъезда «очистился воздух». И это зародило в певице сомнение — а зачем возвращаться туда, где не ждут? Также, разоткровенничавшись, Пугачёва призналась, что после заявлений её супруга Максима Галкина*, который является иноагентом, её тоже вызывали «на разговор».

По словам народной артистки СССР, вскоре после включения супруга в реестр иноагентов их дочь Елизавета и сын Гарри стали сталкиваться с оскорблениями в школе. После этого Пугачёва приняла решение об эмиграции. «С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль», — поделилась в интервью Алла Пугачёва.

На заявление Екатерины Гордеевой, которая сама признана Минюстом иностранным агентом, что Пугачёва предательница и враг родины, Алла Борисовна с недоумением спросила: «А в чём я предатель?» И потом добавила, что никаких привилегий у неё не было и кормила она себя сама, работая, как и все.

«Я давно сказала, что могу покинуть родину, которую очень люблю, только в одном случае — если родина меня предаст. А она меня предала», — отвечает в интервью артистка. И потом добавляет, что зато не была предана миллионами своих поклонников, сохранивших любовь к её песням.

«Помоги Филиппчику»: Пугачёва раскрыла истинную причину брака с Киркоровым

Не обошлось в интервью Примадонны и без слов про короля поп-музыки российской эстрады Филиппа Киркорова. Сначала вспомнила, что «за Киркорова можно выйти замуж только от отчаяния», потом, что к этому браку Пугачёву подтолкнула в том числе и мать, «его бабушка, которая дружила с мамой [Аллы Борисовны]». А ещё Примадонна рассказала, как умирающая от рака мать Киркорова сама просила Аллу выйти за Филиппа. «Прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним, будь как мать ему», — вспоминает слова Виктории, мамы артиста, Пугачёва.

Что Пугачёва говорит про Россию и планирует ли вернуться

Алла Пугачёва в беседе рассказала и о своих редких приездах в Россию после отъезда. По её словам, таких визитов было несколько и у неё был «секретный маршрут», благодаря которому удавалось оставаться в тени и не привлекать внимания. Примадонна призналась, что её последний приезд состоялся в прошлом году.

В мае 2023-го её заметили в Москве на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Тогда певица пояснила: она возвращалась не только, чтобы проститься с другом, но и чтобы решить вопросы, связанные с домом в деревне Грязь, а заодно поработать в столичной студии над новыми песнями. А на ПМЖ в Россию пока не собирается.

