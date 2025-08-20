Как после ожога выглядит Филипп Киркоров сегодня, как его здоровье, куда пропал поп-король и что делает Оглавление Здоровье Филиппа Киркорова — что случилось на концерте, ожог от пиротехники Последние фото артиста Филиппа Киркорова Сколько Филиппу Киркорову сейчас лет Пластические операции не помогли: Филипп Киркоров не похож на себя Планы Филиппа Киркорова и последние новости о концертах Киркоров опубликовал новые фото и показал ожог после инцидента с пиротехникой на концерте. Где певец сейчас? Сколько Киркорову лет? Как он себя чувствует? И главное, как выглядит Филипп Киркоров в августе 2025 года? Читайте подробнее на Life.ru. 20 августа, 14:30 Киркоров Филипп: последние новости, ожоги, операция, здоровье. Обложка © Коллаж © Life.ru, © Freepik, © ТАСС / Вадим Тараканов

На одном из своих последних концертов поп-король настолько заморочился со спецэффектами, что чуть не потерял руку! Всё случилось так быстро, что никто толком и не понял, что пошло не так. Пару мгновений — и Филипп Бедросович попадает в больницу и потом исчезает на долгие недели. Что с ним? Куда пропал поп-король? Как состояние его здоровья, неужели Киркоров всё ещё в больнице?

Оказалось, что нет. Киркоров не стал дожидаться полного восстановления организма в клинике и поехал отдыхать. Недавно артист показал в своём блоге фотографии, которые разделили его поклонников на две равные части. Одна половина фанатов искренне радуется, что Киркоров живёт свою лучшую жизнь. Вторая — переживает за музыканта, говорит, тот стал неузнаваем. Кто в итоге прав? Рассказываем о Киркорове последние новости, а также делимся актуальными фото в материале.

Здоровье Филиппа Киркорова — что случилось на концерте, ожог от пиротехники

Киркоров Филипп: что с ним случилось в 2025 году, ожог на концерте. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Филипп Киркоров в 2025 году столкнулся с рядом вызовов как для ментального, так и для физического здоровья. Весной, 18 марта, в возрасте 92 лет скончался папа музыканта, Бедрос Филиппович Киркоров. На этом испытания не закончились. В мае Филипп Киркоров попал в больницу после инцидента с пиротехникой на концерте. Несчастный случай произошёл 23-го числа в БКЗ «Октябрьский». За спиной Киркорова вспыхнули фейерверки, часть попала на руку. Артист сказал журналистам, что всё в порядке. Таков уж Филипп Киркоров — новости потом сообщали, что короля эстрады госпитализировали. Потом появлялись тревожные сообщения о здоровье артиста. Киркоров получил ожог второй степени, ходили слухи о диабете и проблемах с ногами. На последних фото музыкант показывает только последствия взрыва пиротехники.

Последние фото артиста Филиппа Киркорова

Киркоров Филипп: последние фото, как сейчас выглядит король поп-музыки, как поживает рука. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Филипп Киркоров последние фотографии опубликовал 19 августа. На них певец в дизайнерском поло, голубой бейсболке и карго-шортах цвета хаки стоит около руин древней крепости, за его спиной — море и закат. На Киркорове заметны солнцезащитные очки классической модели «Авиатор». Кстати, он опирается на руины той самой рукой. Поп-король сопроводил пост песней «Дальше буду жить» и поделился творческими планами: о них расскажем чуть позже.

Киркоров Филипп: недавно артист показал фотографию ожога, перепугал этим поклонников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

А на предпоследнем по счёту посте в социальных сетях артиста, где Киркоров показал фото, явно виден уже заживающий ожог второй степени. Сразу его и не разглядеть: повреждение находится на локте, а вокруг — насыщенная элементами татуировка формата «рукав». Правда, ожог у Киркорова заживает достаточно долго. Врачи связывают это со снижением иммунитета или диабетом. Поэтому король эстрады поехал с детьми отдыхать. Где Киркоров восстанавливается сейчас? СМИ пишут, что в Греции! Так что его рука на последних фото опирается на тысячелетний памятник эллинской архитектуры.

Сколько Филиппу Киркорову сейчас лет

Филипп Киркоров показал не только концертную травму. Поклонники ошарашены. Всё из-за возраста. Сколько лет Киркорову? В августе 2025 года певцу ровно 58. Обычно Филипп Бедросович выглядит где-то на десять или 15 лет моложе, но после ожога на концерте некоторые фанаты делятся мнением, что король сильно «сдал». Теперь поп-король тянет на свой возраст. Возможно, травма обнулила эффект от «пластики» — по крайней мере, в этом уверены многие.

Пластические операции не помогли: Филипп Киркоров не похож на себя

Киркоров Филипп: на себя не похож, неузнаваем, пластика не помогла. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Итак, Киркоров — последние новости о предполагаемой «неузнаваемости» артиста появились в течение нескольких суток после того, как Филипп выложил в социальных сетях фото с ожогом. Юрий Лоза в своё время рассказывал о Филиппе следующее: «Он же афишировал то, что с собой что-то делал. Что-то убирал, добавлял, ложился под нож... Понимаете, природу не обманешь». Киркоров после пластической операции показывался году в 2023-м. Тогда отмечали, что певец сильно изменился. Даже обвиняли в том, что у него есть дублёр. Сам Киркоров последние новости не комментировал, но ещё в июле поделился мотивационной цитатой: «Всё хорошо. Рука ещё побаливает, конечно, но в целом всё нормально. Живы будем, не помрём. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина».

Добавим, что в случае Филиппа Киркорова рана действительно его украшает. Но это не единственное, что беспокоит фанатов. У них появились тревоги насчёт веса любимого артиста. Если в начале лета Киркоров килограммы резко сбрасывал, то сейчас видно, что певец снова их поднабрал. Впрочем, у поп-короля есть право показывать настоящего себя в повседневности, в обычной жизни, без грима и сложных костюмов.

Планы Филиппа Киркорова и последние новости о концертах

Киркоров Филипп: последние творческие планы. Он будет сиять, несмотря ни на что. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

В социальной сети 19 августа Киркоров написал следующее: «Пока восстанавливался и отдыхал у моря, мне пришла в голову гениальная идея...» Быстро стало известно, что это за идея. В Москве 27 и 28 февраля 2026 года пройдёт концерт Филиппа Бедросовича! А уже 20 августа Киркоров поделился контентом, где он примеряет дизайнерскую косуху из гималайского крокодила.

Киркоров сегодня — величина всероссийского, если не мирового масштаба. Филипп Бедросович собирает стадионы на концертах. Весной этого года певец пережил несколько действительно страшных событий. Смерть любимого папы, инцидент с пиротехникой на концерте... На самом деле неважно, сколько лет Киркорову и как он выглядит после пластической операции. Главное, чтобы все были здоровы. Прямо сейчас, учитывая последние новости, Киркорову стоит пожелать скорейшего заживления ожога на руке. То, как Филипп Бедросович сочетает состояние здоровья с творческими планами, — поразительно!

К февралю 2026 года ожог Киркорова, скорее всего, полностью заживёт. И легендарный певец снова порадует нас своим сильным голосом. У Киркорова на данный момент двое детей. А вот чем занимаются внучки отечественных звёзд: от бодибилдинга до ринопластики, Life.ru разузнал даже о потомках Аллы Пугачёвой.

Авторы Любовь Свободная