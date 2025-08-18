Киркоров показал ожог на руке спустя 4 месяца после инцидента на концерте

Певец Филипп Киркоров впервые показал ожог на руке, полученный от пиротехники во время выступления. Вдобавок к этому артист посетовал на скорое завершение лета и пригласил по такому случаю своих поклонников на музыкальный фестиваль. Фотографии он опубликовал в своём телеграм-канале.