18 августа, 08:14

Киркоров показал ожог на руке спустя 4 месяца после инцидента на концерте

Певец Филипп Киркоров впервые показал ожог на руке, полученный от пиротехники во время выступления. Вдобавок к этому артист посетовал на скорое завершение лета и пригласил по такому случаю своих поклонников на музыкальный фестиваль. Фотографии он опубликовал в своём телеграм-канале.

Ожог Филиппа Киркорова. Фото © Telegram / Филипп Киркоров

Ожог Филиппа Киркорова. Фото © Telegram / Филипп Киркоров

«Подходят к концу каникулы, но впереди самый яркий финал лета! Через пару дней встречаемся в Казани на «Новой волне», — написал Киркоров.

Напомним, на концерте в Петербурге в апреле Филипп Киркоров едва не сгорел из-за неисправности пиротехники. Он сильно обжёг руку, а из-за сахарного диабета лечение осложнилось. Позже врачи диагностировали ему воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи. Киркорову даже пришлось отменить тур по югу России из-за травмы.

Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Мария Любицкая
