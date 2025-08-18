Бодибилдинг, ринопластика и жизнь за границей: Как выглядят и чем занимаются внучки российских звёзд Оглавление Клавдия Земцова — внучка Пугачёвой: юная модель с американским акцентом Анна Трегубенко vs Мария Шукшина: почему внучка Шукшина обвиняет мать в жестокости? Мишель Раппопорт — внучка Кобзона: Оксфорд, замужество и жизнь в тени славы деда Софья и Дарья: Как внучки Александра Буйнова покоряют подиум и спортзалы Екатерина Боярская: Почему внучка Михаила Боярского поёт не в его стиле? Александра Миончинская: внучка Долиной мечтает о сцене, но боится сравнений Таисия Маслякова: Почему внучка короля КВН сменила сцену на блогерство и пластику? Многие внучки российских звёзд пошли по стопам своих известных бабушек и дедушек, но кто-то выбрал свой путь, далёкий от сцены и шоу-бизнеса. Как выглядят и живут наследницы громких фамилий — в материале Life.ru. 17 августа, 22:01 Анна Трегубенко, Екатерина Боярская, Таисия Маслякова — чем известны внучки знаменитостей. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maslyakovaat, boyarskaya.katerina, anna__shukshina

В эпоху социальных сетей внуки известных людей, даже сами того не желая, оказываются под пристальным вниманием общественности. Конечно, это накладывает на них особую ответственность и оказывает давление. Ведь не все грезят о популярности, но им приходится соответствовать статусу звёздных родственников. Некоторые, правда, не против получить лёгкую славу.

Клавдия Земцова — внучка Пугачёвой: юная модель с американским акцентом

Клавдия Земцова уже начинает покорять сцену. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Внучка Аллы Пугачёвой и дочь Кристины Орбакайте Клавдия растёт настоящей длинноногой моделью — она уже выше мамы. Девочке всего 13 лет, но выглядит она намного старше своих лет.

Клавдия всю жизнь живёт в США, в России и Европе бывает крайне редко. Внучка Пугачёвой занимается балетом, рисованием и, конечно, вокалом. Пошла по стопам мамы и бабушки. В будущем она точно разобьёт не одно мужское сердце.

Анна Трегубенко vs Мария Шукшина: почему внучка Шукшина обвиняет мать в жестокости?

Анна Трегубенко очень увлечена бодибилдингом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__shukshina

Анна Трегубенко (представляется как Шукшина) стала известна благодаря ссоре с мамой, актрисой Марией Шукшиной. Мать и дочь много лет конфликтуют и публично выясняют отношения. Несколько раз Анна приходила на ток-шоу, где жаловалась на нелюбовь родителей и строгое воспитание в детстве.

Внучка Василия и Лидии Шукшиных сначала пошла по стопам родных и поступила во ВГИК на продюсерский факультет. После учёбы она полтора года проработала на телевидении, но поняла, что это не её.

Анна нашла себя в спорте. Девушка активно занимается в качалке, стала бодибилдером и выступает в качестве модели. Также она зарабатывает себе на жизнь, работая фитнес-инструктором в тренажёрном зале.

Мишель Раппопорт — внучка Кобзона: Оксфорд, замужество и жизнь в тени славы деда

Мишель Раппопорт — внучка Иосифа Кобзона. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dorognoe_radio

Мишель Раппопорт последние несколько лет живёт в Лондоне. Девушка ведёт достаточно закрытый образ жизни, редко публикует снимки в соцсетях.

Известно, что внучка Кобзона получила хорошее образование. Она окончила юридический факультет Оксфордского университета, где познакомилась с будущим мужем. Её избранником стал Бен Джордж из Израиля. Пара поженилась в 2024 году, а вскоре Мишель стала мамой. До декрета она работала по профессии в Англии.

Софья и Дарья: Как внучки Александра Буйнова покоряют подиум и спортзалы

Внучки Александра Буйнова пробуют себя на подиуме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buinovofficial

У Александра Буйнова трое внуков: Александр и двойняшки Софья и Дарья. В этом году внучки звезды эстрады окончили девять классов. По этому случаю их известный всем дедушка пришёл к ним в школу на последний звонок.

Софья и Дарья растут творческими личностями. Они занимаются танцами. Также двойняшки пробуют себя в качестве моделей. Впервые на подиум девочки вышли ещё в шесть лет. Помимо творчества внучки Буйнова любят спорт и даже имеют оранжевые пояса по айкидо.

Сам Буйнов уже обещал выступить с ними на одной сцене в Кремле. Ведь они продолжательницы его рода. Единственная дочь Александра уговорила своего мужа взять её фамилию, чтобы продолжить знаменитую династию.

Екатерина Боярская: Почему внучка Михаила Боярского поёт не в его стиле?

Внучка «мушкетёра» Екатерина Боярская выпускает песни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская — внучка актёра и музыканта Михаила Боярского от старшего сына. Девушка с детства мечтала выступать на сцене, что неудивительно, ведь она выросла в такой творческой семье.

Сейчас Екатерина занимается музыкой и выпускает песни под псевдонимом VENNA. Сам Михаил Сергеевич признаётся, что творчество внучки ему не близко, но он рад, что девочка занимается любимым делом, а не бегает по ночным клубам.

Александра Миончинская: внучка Долиной мечтает о сцене, но боится сравнений

Внучка Ларисы Долиной Александра тоже поёт. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Александра Миончинская — внучка джазовой и поп-певицы Ларисы Долиной. Глядя на свою известную бабушку, девочка грезит стать певицей. Сейчас она учится в музыкальной школе.

При этом Александра думает взять себе псевдоним, чтобы избежать сравнения с родственницей. Хотя многие уже знают её в лицо. Миончинская выступала несколько раз со своей бабушкой, а также снималась в программе «Две звезды. Отцы и дети».

К слову, сама Долина с удовольствием поддерживает увлечение внучки музыкой и публикует много контента с девочкой в своих соцсетях.

Таисия Маслякова: Почему внучка короля КВН сменила сцену на блогерство и пластику?

Таисия Маслякова учится в МГИМО, а до этого участвовала в детском КВН. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maslyakovaat

Единственная внучка покойного Александра Маслякова Таисия выросла настоящей моделью. В детстве девочка увлекалась музыкой и танцами, была солисткой в «Непоседах» и, как дедушка и отец, вела КВН (правда, детский).

Сейчас же Таисия учится в МГИМО и активно развивает свой блог. Маслякова ярко красится и одевается, эпатируя публику. Также подписчики часто критикуют её за то, что молодая девушка сделала ринопластику и увеличила губы, отчего выглядит намного старше своих лет.

Авторы Кира Громова