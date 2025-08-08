Молодые жеребцы и их взрослые дамы: 10 пар, где женщина старше – и гордится этим! Life.ru рассказывает об известных в России певицах и актрисах, которые вышли замуж или состоят в отношениях с молодыми мужчинами. Как у них складывается жизнь и в чём залог счастья? 7 августа, 22:35 Моложе на 10, 20, 30: российские звёзды, которые не стесняются отношений с юными мужчинами. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Masha_art, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanya_tereshina, tina_kandelaki

Сегодня стереотипы по поводу разницы в возрасте постепенно уходят на задний план. Уже никого не удивить романами женщин с мужчинами намного моложе их. Рассказываем о звёздных парах, которые доказали, что любовь намного важнее, чем цифры в паспорте.

47 vs 37: почему Пегова не спешит замуж за молодого актёра?

Избранник Пеговой на 10 лет её младше. Фото © Telegram / Irina Pegova

47-летняя актриса Ирина Пегова и 37-летний актёр Сергей Марин впервые вышли в свет как пара в июле. Они под ручку посетили фестиваль «Пилот» в Иванове. После пара вместе отдыхала в Турции, откуда публиковала романтические фотографии.

При этом о романе актрисы с молодым коллегой стало известно ещё в 2023 году. Ирина и Сергей познакомились на съёмках фильма «Царская прививка», где между ними и пробежала искра. Звёзды не торопят события, а о свадьбе Марин пока отшучивается: «Ты не провоцируй!».

«Он родился, когда я уже пела в Hi-Fi»: откровения Терёшиной о новом романе

Певица Терёшина закрутила роман с 23-летним студентом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanya_tereshina

46-летняя певица Таня Терёшина в 2022 году развелась с бизнесменом Олегом Курбатовым. Бывший муж был младше её на целых 16 лет. В 2018-м артистка родила супругу сына, которого назвали необычным именем Арсений-Остап. Но это радостное событие не помогло сохранить брак.

Экс-солистка некогда популярной группы Hi-Fi грустила недолго после развода. Терёшина закрутила роман со студентом Михаилом Смирновым, который годится ей в сыновья. Парню всего 23.

Таня с юмором рассказывает своим подписчикам о новом романе: «Когда мне было 23, я уже пела в Hi-Fi. Тогда мой бывший муж и отец моего сына пошёл в первый класс. В тот год родился Миша. Я надеюсь, вас тоже улыбают мои прекрасные добрые истории. Всем добра и счастья! Не психуйте, мы просто нравимся друг другу и всё… просто».

19 лет разницы: как Буланова вышла замуж за теннисиста-бизнесмена

Возлюбленный Булановой младше её на 19 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / superradioest

Летом этого года 56-летняя Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена и бывшего теннисиста Валерия Руднева. Полтора года пара скрывала свои отношения. Всё дело в разнице в возрасте. Новый избранник певицы оказался моложе её на 19 лет.

Только вот к молодым избранникам Татьяне не привыкать. Предыдущим мужем Булановой был известный футболист «Зенита» Владислав Радимов. Он младше певицы на семь лет.

«От стереотипов нужно избавляться, потому что они жизнь тормозят», — отмечала Буланова в интервью Пятому каналу .

9 лет разницы и ежегодные свадьбы: необычный брак Гринёвой и Шабалина

Актриса Гринёва счастлива с фигуристом Шабалиным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grinevaru

52-летняя актриса Ирина Гринёва с 2010 года счастливо живёт в браке с известным фигуристом Максимом Шабалиным. Они познакомились в компании общих друзей на вечеринке. Сначала многие не были уверены в этом романе, ведь спортсмен моложе артистки на девять лет. Только вот они доказывают, что любви все возрасты покорны.

В 2013-м у них родилась дочь Василиса. Актриса стала заметно меньше сниматься в кино, потому что ставит семью на первое место.

Забавно, что у Ирины и Максима есть традиция каждое 21 ноября, в день их годовщины, играть свадьбу. На праздник приглашают всех друзей и родственников, а Гринёва надевает белое платье.

От продюсера до матери двоих детей: как Яна покорила Плющенко

Рудковская и Плющенко доказали, что возраст не важен. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

50-летний продюсер Яна Рудковская в 2009 году вышла замуж за двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Разница в возрасте у них восемь лет.

В 2013-м Рудковская родила спортсмену сына Александра, который пошёл по стопам отца и начал заниматься фигурным катанием. В 2020 году стало известно, что в их семье произошло пополнение. Суррогатная мать родила им второго наследника — Арсения. Яна и Евгений также обвенчаны в церкви. А о разнице в возрасте никто уже не вспоминает.

11 лет разницы: как Канделаки 15 лет счастлива с мужем моложе

Канделаки выбрала мужа на 11 лет младше. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_kandelaki

Известная телеведущая Тина Канделаки тоже выбрала себе в мужья мужчину помоложе. Своё сердце 49-летняя звезда ТВ отдала 38-летнему бизнесмену и медиаменеджеру Василию Бровко.

Канделаки достаточно часто в своих социальных сетях лестно говорит о муже и признаётся ему в любви. «Мы очень давно вместе. Настолько, что все друзья, которые были свидетелями нашего знакомства и брака, уже развелись. У них уже вторые, третьи жёны, а мы по-прежнему вместе. Когда мы с Василием познакомились, никто в эти отношения не верил. Все говорили, что эти отношения обречены. Что мне будет 40, 50... 100 лет, и на каком-то витке мы расстанемся. Друзья, все, кто это говорил, развелись, а мы по-прежнему вместе», — написала Тина в своём телеграм-канале.

В 2023 году у них появился общий ребёнок — сын Георгий, которого родила суррогатная мать. Также у Тины есть двое детей от первого брака — сын Леонтий и дочь Мелания.

«У него с юмором всё супер»: как Федункив смеётся над разницей в возрасте

13 лет разницы и третий брак: как Федункив покорила итальянца. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

53-летняя комедийная актриса Марина Федункив в 2021 году вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи. Иностранец моложе своей жены на 13 лет. Для актрисы этот брак стал уже третьим, а вот для итальянца — первым.

«Мы органично дополняем друг друга. У Стефано с чувством юмора всё супер», — отмечает Федункив.

Многие сначала не верили в эту пару. Всё-таки разные культуры, менталитет и возраст, но они до сих пор вместе. А в 2024 году у них ещё родился сын Теодор.

13 лет разницы: как Гришаева 20 лет счастлива с мужем моложе

Испытание изменой: как Гришаева и Нестеров сохранили брак. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grishaevanonna

Актёры Нонна Гришаева и Александр Нестеров женаты уже почти 20 лет и воспитывают сына Илью. Сейчас Гришаевой 54 года, а Нестерову — 41. Они прошли многое и остаются вместе. Их не сломил даже тайный роман Нонны с актёром Дмитрием Исаевым в 2015 году.

При этом первое время они были просто друзьями, а роман между ними завязался позже. Интересно, что маме Гришаевой Александр сразу приглянулся, и она посоветовала дочери обратить внимание на коллегу. Позже уже сама Нонна сетовала на себя, что раньше не разглядела в Нестерове будущего мужа.

16 лет разницы и кризис: тяжёлые испытания пары Кудрявцевой

Родила в 47: как Лера борется за брак с хоккеистом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Роман телеведущей Леры Кудрявцевой с известным хоккеистом Игорем Макаровым многие считали пиаром. Ведь у звезды уже было два неудачных брака. К тому же спортсмен оказался на 16 лет моложе.

54-летняя журналистка души не чает в их дочери Маше, которую она родила в 47 лет. Сейчас, правда, в браке с хоккеистом у Кудрявцевой не самый лучший период. Макаров начал много выпивать, а лечение в реабилитационных центрах не приносит результатов. Лера признавалась, что переживает за супруга и его жизнь. Она обрела с ним счастье и намерена помочь побороть недуг.

«Мне по барабану»: как Бабкина игнорирует хейтеров

30 лет разницы: как Бабкина 20 лет счастлива с мужчиной моложе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgeni_gor

75-летняя народная певица Надежда Бабкина состоит в гражданском браке с артистом театра Евгением Гором, который моложе её на целых 30 лет.

Бабкина активно следит за своей фигурой, ярко одевается, чтобы быть под стать молодому избраннику. Они живут вместе с 2003 года, и до сих пор их роман продолжается.

«Эта болезненная тема не для меня. Как нас только ни пеняли, как только на нас ни заглядывали, но я толстокожая, я выдержу. Мне по барабану, хоть разорвитесь. Мы никогда в жизни не сюсюкались на людях, не старались везде показываться — это крайне редко происходит. Никогда в жизни он не пользовался моим именем. Это единственный человек, который — живя, находясь со мной, общаясь, — ни разу не воспользовался. И не хочет», — отмечала в интервью Бабкина .

