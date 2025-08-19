День рождения Андрея Кончаловского: Life.ru называет 10 лучших фильмов, которые стыдно не знать

Андрею Сергеевичу Кончаловскому исполнится 88 лет 20 августа 2025 года. Он родился в семье элиты советской интеллигенции: писателя Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской. Всё детство Андрей Сергеевич провёл в семейном «поместье» Михалковых на Николиной Горе, в Подмосковье. Потом три раза пытался выучиться на музыканта, а в итоге стал ведущим русским кинорежиссёром современности. Показываем 10 лучших его фильмов в материале.

«Первый учитель» (1965)

«Первый учитель» — это полнометражный режиссёрский дебют Кончаловского. Фото © Кадр из фильма «Первый учитель», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

Самый первый фильм, где Андрей Сергеевич Кончаловский выступил в роли режиссёра. «Первый учитель» был снят по повести Чингиза Айтматова в стиле Акиры Куросавы, который очень сильно повлиял на нашего героя в юности. Главные роли исполнили Болот Бейшеналиев и Наталья Аринбасарова. Место действия — Каракиргизская автономная область. Бывший красноармеец Дюйшен приезжает в отдалённый аил из города, чтобы работать сельским учителем. Его пылкость сталкивается с вековыми устоями местной жизни...

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967)

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» — это картина на стыке документалистики с художественным кино. Фото © Кадр из фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» снималась под рабочим названием «Асино счастье». Второй фильм Кончаловского, он должен был выйти на экраны уже в 1967 году, но помешала цензура. Широкая публика увидела картину только 20 лет спустя. В центре сюжета — любовь хромой девушки Аси, гордой, но скромной, к шофёру Степану. Не будем раскрывать все детали, но отдельно подчеркнём, что в основе — практически документальные кадры. Почти все роли играют жители села Кадницы в нынешней Нижегородской области.

«Романс о влюблённых» (1974)

«Романс о влюблённых» — это уже лёгкая музыкальная двухсерийная мелодрама. Фото © Кадр из фильма «Романс о влюблённых», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

В 1974 году Андрей Кончаловский снял романтическую музыкальную мелодраму. «Романс о влюблённых» — это тяжёлая история о Сергее и Татьяне. О том, как даже в мирное время можно потерять всё... Главные герои любят друг друга, но Сергея призывают служить в морскую пехоту. Во время стихийного бедствия подразделение Сергея отправляется на помощь местным жителям, но его бронетранспортёр не возвращается. Все думают, что Сергей погиб. Татьяна выходит замуж за хоккеиста Игоря, её друга детства. А потом герой картины возвращается, оказалось, он спас раненого товарища и выжил на пустынном острове. Тело Сергея не умерло, но душа не вынесла разлуки с Таней.

«Сибириада» (1978)

«Сибириада» — это эпический кинотруд Кончаловского на 4 серии. Фото © «Сибириада», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

Все четыре серии «Сибириады» отсняли в 1978 году. А в 1979 году картина съездила на Каннский фестиваль и получила там Гран-при. А 10 января 1980 года состоялась премьера картины в Советском Союзе. Это масштабная историческая поэма, настоящая сага о трёх поколениях двух сибирских семей — Соломиных и Устюжаниных. Годы царизма, Гражданской войны, Сталин и Великая Отечественная, 1960-е... Все эти периоды показаны через призму обычных сибиряков. А ещё в каждой серии кто-нибудь из героев бежит от ворот к реке.

«Поезд-беглец» (1985)

«Поезд-беглец» — американское творение Андрея Кончаловского. Действие происходит на Аляске. Фото © «Поезд-беглец», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

В 1985 году Андрей Кончаловский снял приключенческий американский фильм «Поезд-беглец». В нём состоялся дебют Дэнни Трехо. Получается, без Кончаловского не было бы «Мачете»... Действие фильма разворачивается на Аляске. Зимой в тюрьме «Стоунхэвен» грабитель банков Мэнни ждёт казни. У него было два побега из тюрьмы, вследствие чего преступника посадили в клетку, но потом суд смягчает приговор. Мэнни приходится выпустить, начальник тюрьмы платит одному из заключённых за его убийство. Попытка покушения проваливается, и Мэнни бежит в третий раз. Всё заканчивается крушением поезда и цитатой из Шекспира.

«Гомер и Эдди» (1990)

«Гомер и Эдди» — ещё один американский фильм Кончаловского. На сей раз это жизненный «роуд-муви». Фото © «Гомер и Эдди», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

Джеймс Белуши и Вупи Голдберг в одном фильме — это сильно, собрало всех любителей западного лёгкого кино 80-х и 90-х. Гомер — психически больной человек с низким уровнем развития, наивный. Эдди — озлобленная жизнью девушка с психическими проблемами и машиной. Они встречаются случайно и едут в дом отца Гомера, где тот и получил свою психотравму.

«Глянец» (2007)

В фильме «Глянец» Андрей Кончаловский рефлексирует на тему шикарных нулевых. Фото © «Глянец», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

«На дорожке ковровой при полном параде», — вот примерно так снимали фильм «Глянец» 2007 года. «Коламбия Пикчерз» не представляла, насколько драматично в начале нулевых разошлись доходы московской элиты светских вечеринок с зарплатами обычных россиян. Зато Андрей Кончаловский прекрасно себе это представлял и снял об этом фильм. Ростовскую девушку Галю из пьющей семьи тут играет Юлия Высоцкая, прекрасная актриса и ведущая телешоу «Едим дома».

«Щелкунчик и Крысиный Король» (2010)

«Щелкунчик и Крысиный Король» — одна из первых русских попыток вырваться в мир трёхмерной анимации, и она успешная. А сын режиссёра снял «Нашу Машу и волшебный орех». Фото © «Щелкунчик и Крысиный Король», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

Наступил 2010 год и нужно было снять что-то трёхмерное. Андрей Кончаловский и раньше работал в трёхмерном жанре, но тогда это были просто фильмы. «Щелкунчик и Крысиный Король» стал смешением традиционного для режиссёра жанра с анимацией. Этот детский рождественский фильм создаёт непередаваемую атмосферу семейного тепла и уюта. А ещё по этому фильму делали компьютерную игру, — настолько он был популярен ровно 15 лет назад!

«Дорогие товарищи!» (2020)

«Дорогие товарищи!» — это новая эпоха в творчестве Андрея Кончаловского. Он успел переснимать всё и остановился на историческом наследии. Фото © «Дорогие товарищи!», режиссёр Андрей Кончаловский / Kinopoisk

Этот фильм знаменует новый виток в творчестве Андрея Кончаловского. Он успел снять что-то в стиле Акиры Куросавы, приключенческие боевики, эпические поэмы, даже мультфильмы. И остановился на историческом кино. «Дорогие товарищи!» — это «привет» «Асиному счастью» и «Сибириаде». Фильм посвящён масштабному восстанию рабочих в Новочеркасске в 1962 году.