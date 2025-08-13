Нетронутый русский царских времён: Сколько носителей аляскинского диалекта смогут поприветствовать Путина Оглавление Посёлок Нинильчик: краткая история Особенности нинильчикского диалекта Кто ещё помнит русский язык? Сколько человек на Аляске могут поговорить с Путиным без переводчика А как русские повлияли на коренных жителей Аляски На Аляске есть несколько человек, что могли бы поприветствовать Путина и даже поговорить с ним. Это носители нинильчикского диалекта русского языка. Он развивался в одноимённом посёлке. Life.ru рассказывает всё об этом диалекте и приводит комментарии лингвиста. 13 августа, 13:00 Нинильчикский диалект русского языка — удивительный феномен, выкованный самим временем. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / patrice6000, Vladimir Mulder, Bob Pool, © travelalaska / Lexi Qass’uq Trainer

Аляска до 1867 года была частью Российской империи. Затем Александр II Освободитель принял решение продать полуостров: русские его не особо осваивали, а после масштабных реформ государству нужны были деньги. За 7,2 миллиона долларов Аляску купили США. Сейчас это эквивалентно 150 миллионам долларов. То есть 12 миллиардов рублей по нынешнему курсу. Четырёхкомнатная квартира на Арбате — это «всего-то» 852 миллиона рублей. Российская империя получила много денег. А США потом — ещё больше, особенно после обнаружения нефти на полуострове. Всё это время в посёлке Нинильчик жили русские, православные христиане, которые общались на относительно чистом, не тронутом реформами СССР русском языке. В материале расскажем всё о нинильчикском диалекте и приведём комментарии лингвиста.

Посёлок Нинильчик: краткая история

Посёлок Нинильчик — удивительное место. Аляска была единственной заморской колонией Российской империи. Фото © Wikipedia / Cecil Sanders

Посёлок Нинильчик основали в 1847 году на полуострове Кенай. Место с таким же названием есть и в Хабаровском крае, там располагается одноимённое село и станция электричек. Но аляскинский Кенай — это другое. Там, в Нинильчике, селили работников Российско-американской компании, вышедших на пенсию. Посёлок располагается на юго-западе от Анкориджа — предполагаемого места встречи Трампа и Путина. Изначально в Нинильчике поселились четыре семьи. Среди них — Квасниковы и Осколковы, их потомки живут там и в наше время. Александр I своим указом присвоил детям от смешанных браков русских с коренными жителями, алеутами и эскимосами, статус креолов. Это существенно расширяло их права: когда те подрастали, то получали право получать образование и потом работать в Российско-американской компании.

Особенности нинильчикского диалекта

В чём особенности русского диалекта, на котором годами говорили в посёлке Нинильчик? Фото © Wikipedia / Ovedc

Диалект русского, который развивался в Нинильчике, — особенный. Он входил в плотный контакт с языками племён алутиик и танаина ещё при Российской империи. Некоторые слова позаимствованы оттуда, из таинственных языков доколумбовой Америки. То есть из юпикской ветки эскимосско-алеутских языков. Кроме того, вследствие плотного взаимодействия с алеутскими языками нинильчикский диалект «потерял» средний род и почти что «избавился» от женского. Например, словосочетание «школа сгорела» будет там звучать как skóla zgarél. То есть «школа згарел».

Мы занимались с коллегами в течение многих лет документацией этого диалекта. Есть словарь, который мы составили. В основном большинство слов такие же, как в обычном русском языке. Есть сохранившиеся архаичные слова XIX века, которые из нашего русского языка ушли. Есть заимствования из местных языков, коренных языков Аляски. Андрей Кибрик Лингвист, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН

Кроме того, с 1867 года нинильчикский диалект стал плотно взаимодействовать с английским языком. В результате в нём возникло множество англицизмов — и это произошло лет за 100 до современных «кринжей» и «блогеров». Лингвист Андрей Кибрик знает все эти слова и рассказывает о них следующее: «Есть заимствования из английского языка, которые пришли в XX веке в связи с новыми технологиями. Например, слова: ла́пка — «лыжа», ши́кша — «водяника», бе́йбичка — «ребёнок», ну́шки — «груди». Отдельно отметим, что «машина» по-нинильчикски будет «кара» от слова car, а «моторная лодка» — это «газолин».

Кто ещё помнит русский язык?

Кто на Аляске помнит местный диалект русского языка? Ответ вас удивит. Фото © «Словари XXI векa» / Марина Раскладкина

К сожалению, нинильчикский диалект сейчас находится практически в состоянии исчезающего. Из публичных персон на нём разговаривают два человека — Джо и Сельма Лиман. Сельма в девичестве носила фамилию Осколкофф, то есть происходила из семьи Осколковых. Джо уже около 99 лет, Сельме — 90. Как раз с ними общалась команда, в которую входил Андрей Кибрик. Лингвист может рассказать многое о том, кто ещё помнит данный диалект.

Нинильчикский, или аляскинский, диалект — это исчезающий диалект русского языка. Осталось очень мало людей, буквально несколько человек преклонного возраста, которые его ещё в детстве усваивали. Это люди, которые родились в 30-е годы. То есть им, соответственно, сейчас уже за 90 лет. К сожалению, это такая уходящая натура. Андрей Кибрик Лингвист, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН

А ещё на Аляске живёт Лорен Дуайт Леман. Он всё детство провёл в Нинильчике. С 2002 по 2006 год он служил вице-губернатором Аляски. Этот политик, как отмечает наш эксперт, «очень заинтересован в сохранении культурного наследия». Андрей Кибрик рассказывает: «Лорен Леман сам изучал русский, но уже вторично, не из семьи, а просто изучал, ездил в Россию». Как раз Лорен Леман — один из тех, кто мог бы поприветствовать Владимира Путина на русском.

Сколько человек на Аляске могут поговорить с Путиным без переводчика

На Аляске есть люди, которые могут поговорить с Владимиром Путиным. Фото © Wikipedia / Ldleman2008

Первый кандидат на разговор с Путиным — это, конечно, Лорен Леман. Лингвист Кибрик отмечает: «Его участие могло бы быть уместно в какой-то конференции после переговоров Владимира Владимировича Путина и Трампа. Леман смог бы поприветствовать нашего президента на русском языке». Но не только он — в Нинильчике и в принципе на Аляске есть люди, заинтересованные в сохранении диалекта. Это дети тех, кто говорил на нинильчикском совершенно свободно.

Маломобильные люди, конечно, вряд ли смогут участвовать в каких-то церемониях. А вот их дети, которым передалось знание нинильчикского диалекта, могли бы также поприветствовать Владимира Путина. Таких, я думаю, человек 20. А кто-то даже поговорить бы с ним смог. Андрей Кибрик Лингвист, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН

Как верно отмечает лингвист Андрей Кибрик, таких людей очень-очень мало. Не больше двадцати. Нинильчикский диалект умирает. Учёный подтверждает: «Поколение, родившееся в 50-е годы, ещё знает какие-то русские слова, но символические: «пирог», «баня» и тому подобное. К сожалению, очень многие языки малых групп сейчас движутся к исчезновению». Тем не менее поколение людей, родившихся в 50-е, 60-е годы, заинтересовано в сохранении наследия. И у нас есть шанс помочь им возродить удивительный диалект русского языка, рождённый на Аляске.

А как русские повлияли на коренных жителей Аляски

А как русские повлияли на коренных жителей Аляски? Если вкратце, то сильно. Коренные жители, алеуты, эскимосы, атабаски, алутиик и танаина, частенько переходили в православие. Они говорили на нашем языке с работниками Российско-американской компании. Компания покинула Аляску в 1867-м, но последнюю церковно-приходскую школу там открыли в 1894 году. В Нинильчике была русская школа при храме Преображения Господня. Но после 1917-го американцы стали действовать в стиле Канады: превратили школу в англоязычную, наказывали детей за общение на русском. При этом у алеутского языка есть письменность. Это вениаминовское письмо — церковный кириллический алфавит, адаптированный под особенности речи коренных жителей Аляски. Его разработал священник Иван Евсеевич Вениаминов в 1826 году вместе с алеутом Иваном Паньковым.

Перспективы для встречи аляскинских русских с Путиным довольно благоприятные. Есть 20 человек, которые могут поговорить с ним без переводчика. Ну и алеуты, вполне возможно, всё ещё пользуются вениаминовским письмом. Они же продолжают разговаривать на своём языке. Перенесёмся из снежной Аляски на солнечную Кубу: почитайте на Life.ru, как жил легендарный латиноамериканский революционер Фидель Кастро.