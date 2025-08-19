Мохнатые ангелы: 19 августа Life.ru вспоминает бессмертные подвиги хвостиков во время Великой Отечественной

Всю Великую Отечественную войну, с 1941-го по 1945 год, бок о бок с советскими солдатами сражались фронтовые собаки. Уже 30 июля 1941-го у села Легедзина пограничники сражались с немецким полком — почти никто не выжил. Только одна овчарка добралась до села с поля боя. А в 1945 году собаки-фронтовики участвовали в Параде Победы. Было решено сделать 19 августа Днём фронтовой собаки. Рассказываем, кем были фронтовые псы и какие задачи они выполняли.

Подвиги собак-сапёров

Во время Великой Отечественной фронтовые собаки обезвреживали мины и бомбы. Фото © ТАСС / Леонид Леонидов

За всю Великую Отечественную кинологи СССР подготовили около шести тысяч собак-сапёров. Они чуяли бомбы, участвовали в разминировании западных участков страны и не пропустили ни одного взрывного устройства. Миллионы людей остались невредимы благодаря этим собакам. Одним из легендарных псов-сапёров стал Джульбарс. Он принадлежал инструктору Дине Соломоновне Волкац, та ласково называла его Жуликом. Перед Парадом Победы Джульбарс был ранен в лапы, и его нёс майор Александр Мазовер. Жулик нашёл 7468 мин и около 150 снарядов, в марте 45-го получил медаль «За боевые заслуги». А колли по имени Дик обезвредил 12 тысяч мин и огромную бомбу в Павловском дворце. Похоронен был с воинскими почестями в глубокой старости.

Бессмертные подвиги собак-подрывников

В нацистской Германии Пауль Карель был начальником пресс-службы МИД. В своей книге «Восточный фронт: Выжженная земля» он называл этих собак «дьявольским оружием Красной Армии». Танкисты их боялись — пёсики могли уничтожить от 600 до 2100 членов экипажей танков. Мишенями для собак-подрывников стали 300 единиц немецкой бронетехники. Сами собаки тоже гибли — это были начинённые взрывчаткой камикадзе, их специально учили бросаться под немецкие танки. На уничтожение одной бронемашины порой требовалось 15 таких собак.

Подвиги ездовых собак

Ездовые собаки оказывали во время Великой Отечественной войны неоценимую помощь фронту. Фото © ТАСС / Владимир Капустин

Самая старая собачья упряжка в мире была найдена на Новосибирских островах в Северном Ледовитом океане. Оказалось, что ей около восьми тысяч лет. Древнюю практику использовали почти все коренные народы Сибири, поэтому интеграция ездовых собак в Красную Армию прошла быстро и легко. Собачьи упряжки доставляли людей и грузы практически незаметно и по сравнению с грузовиком бесшумно. Их отправляли на опасные участки фронта. Около шести тысяч тонн грузов развезли по фронту именно таким образом. За всю Великую Отечественную успели поработать около 15 тысяч собачьих упряжек.

Подвиги собак-связистов

За все пять лет войны собаки-связисты размотали восемь тысяч километров кабеля. Они также перевозили рукописные депеши, не зависели от погоды и работали даже в условиях самых ожесточённых боёв. Пёс Рекс три раза переплывал Днепр за один день в ноябре. Пёс Бульба доставил около 1500 документов. Собака Альма получила три ранения от немецкого снайпера и всё равно передала сообщение.

Подвиги мохнатых ангелов

Собаки-санитары заслужили особое прозвище — мохнатые ангелы. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

Мохнатыми ангелами советские бойцы называли собак-санитаров. Две овчарки и пять «дворян» везли на поле боя сани-волокуши, искали там по запаху раненых бойцов, лизали лицо, чтобы привести их в чувство. Далее солдат должен был перелечь в сани, и собаки начинали транспортировку на позиции. Для легкораненых санитары несли аптечку — боец мог оказать себе первую помощь и добраться до своих самостоятельно. Мохнатые ангелы спасли более 650 тысяч солдат и офицеров. Пёс Мухтар спас своего проводника и ещё 400 человек. А Бобик вместе с хозяином, Дмитрием Тороховым, перевёз 1580 бойцов.

Подвиги собак-разведчиков

Разведчики особенно ценили фронтовых собак. При помощи своего острого нюха те быстро находили огневые точки и другие замаскированные сюрпризы немцев. Потом оповещали напарников — совершенно бесшумно, специальными движениями. А пёс Туман вообще убивал вражеских часовых укусом в затылок. Мохнатый разведчик Джек с проводником Новеллой Кисагуловым взял в плен более 20 немецких офицеров, одного вообще вытащил из защищённой крепости на Одере.

Подвиги фронтовых собак-диверсантов

В отличие от истребителей танков пушистые диверсанты оставались живыми. Фото © ТАСС / Макс Альперт

Собаки-диверсанты проходили многоуровневую подготовку. Их задачами были: поджог продуктовых баз и арсеналов, порча источников питьевой воды, подрыв мостов и железных дорог, возвращение на позиции живьём. И они с этим превосходно справлялись! Именно 19 августа стало Днём фронтовых собак, потому что в этот день в 1943 году на железнодорожном перегоне Полоцк – Дрисса овчарка-диверсант Дина пустила под откос состав из 10 вагонов, а потом убежала в лес. Собаку назвали в честь хозяйки Джульбарса — Дины Соломоновны Волкац. Та получила за операцию орден Красной Звезды. Дина Соломоновна была командиром взвода дрессировщиков 37-го отдельного батальона разминирования.

Подвиги сторожевых собак

Войскам СССР, как и немцам, требовалось охранять засады, склады с пищей и оружием, особо важные ставки командования... Тут, конечно, не обходилось без собак. Сторожевые овчарки могли предупредить о приближении противника как лаем, так и специальными бесшумными движениями. Когда надо, могли даже вступить в бой, загрызть фашистских захватчиков насмерть. Тут особенно отличился пёс Агай — он поднимал тревогу десятки раз. Вражеские собаки, кстати, достаточно легко переходили в разряд дружеских. В 1942 году наши отобрали у немцев пса Харша. В Третьем рейхе он воевал с партизанами, но в СССР собаку переучили. Теперь Харш охотился уже не на партизан, а на немецких военных.