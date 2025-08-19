Лебедев: СМИ должны в суде отстаивать свои права против патентных троллей

Представителям российских СМИ всё чаще приходится судиться с патентными троллями, которые охотятся за компенсациями, обвиняя издания в незаконном использовании изображений. Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев на Фестивале новых медиа призвал СМИ к активной защите и неуступчивости.

«Сначала надо прикрыть жопу, чтобы точно по всем фронтам ты знал, что у тебя всё лицензировано, всё авторизованное, всё авторское, подписанное, с правами на всю Вселенную, включая Нептун. И после этого, если вдруг приходят какие-то ребята, которые вот таким образом пытаются расшатать, надо с ними бороться», — приводит слова Лебедева РИАМО.

По его словам, важно чётко отделять искреннее право творцов на защиту своих интеллектуальных продуктов от злоупотреблений, когда компании, владеющие правами по доверенности, запускают лавину претензий ради прибыли. Как правило, за громкими исками стоят не сами авторы, а посредники, которые пытаются извлечь выгоду из судебных процессов.

Лебедев уверен, что редакции не должны пасовать перед такими вызовами. Первым шагом должна стать тщательная проверка всех лицензий и соглашений — чтобы гарантировать законность использования каждого элемента контента.

«Пусть ваши юристы вместе сядут, посмотрят на общий знаменатель: где эти люди прокололись. Может быть, они использовали, не знаю, всего трёх нотариусов на все эти случаи. Значит, этих нотариусов — на кол посадить и всё», — заключил дизайнер.