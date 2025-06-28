«Патентный тролль» из Уфы зарегистрировал слово «удача» и начал судиться с крупным брендом

Уфимец, запатентовавший 600 товарных знаков, добрался до крупной компании. Поводом для нового иска в отношении бренда «Чудо» стало слово «удача» на упаковке, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации канала, Азамат И. зарегистрировал ещё и товарный знак «Удача» в нескольких классах МКТУ, в том числе для «молочных продуктов». Он заметил, что это слово указано на упаковке молочного коктейля «Чудо», и подал иск против крупной компании.

Разбирательство длилось четыре месяца. Суд встал на сторону бренда, отметив различия в шрифтах и цветах на этикетках истца и ответчика. Однако Азамата не устроило такое решение. Он подал апелляцию. Судебные разбирательства продолжаются.