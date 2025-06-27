«Патентный тролль» из Уфы вымогает с бизнесменов деньги за русский язык

Уфимский бизнесмен Азамат И. развернул масштабную кампанию по защите якобы принадлежащих ему товарных знаков, запатентовав более 600 распространённых русских слов. Среди зарегистрированных им обозначений оказались такие обыденные слова, как «лимон», «карандаш», «вишня» и даже фраза «хорошо сидим», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Предпринимательница Карина о претензиях Азамата. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

За последние четыре года предприниматель инициировал свыше тысячи судебных процессов на общую сумму более миллиарда рублей. Схема «патентного тролля» строится на регистрации слов в различных категориях товаров и услуг с последующим предъявлением претензий компаниям, использующим их в своей деятельности.

Ярким примером стал иск к предпринимательнице Карине, которой пришлось столкнуться с претензиями за использование слова «живое» на своём сайте. Истец утверждает эксклюзивные права на слово «живое», хотя оно является общеупотребительным.

Несмотря на то, что большинство судебных решений выносится в пользу патентодержателя, есть и исключения. Так, попытка оспорить использование названия «Глория», схожего с известной торговой сетью, закончилась для бизнесмена поражением.