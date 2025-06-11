Пострадавший от краснодарской банды «Цапков» бизнесмен рассказал об угрозах его семье

Бизнесмен Валерий Дорошенко из Краснодарского края подал иск к участникам преступной группировки «Цапков» — Вячеславу Цеповязу, Фёдору Стрельцову и Владимиру Алексееву. Он требует возместить материальный ущерб и проценты за незаконное пользование его средствами, утверждая, что был вынужден подписать документы о слиянии своего предприятия под давлением. Об этом пишет РИА «Новости».

Дорошенко, являвшийся учредителем ООО «Кубань-Контракт» (компания по поставкам ГСМ для сельхозпредприятий), рассказал, что сначала Цеповяз и Стрельцов, чьи агрофирмы были его клиентами, предложили увеличить объёмы поставок с отсрочкой платежа. Позже они настояли на включении его бизнеса в новый холдинг на базе ООО «Агро-Полтавченское». Предприниматель утверждает, что был вынужден передать активы под угрозами.