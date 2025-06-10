Фигурант дела миллиардера Цимбаева Рамазанов не признался в заказном убийстве

Олег Рамазанов, один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости Москвы и фигурант дела миллиардера Валерия Цимбаева, отрицает свою вину в подготовке заказного убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее миллиардера Цимбаева арестовали по обвинению в покушении на организацию убийства. Исполнителями планируемого преступления должны были стать члены банды и бывшие сотрудники СОБР «Рысь». Инцидент относится к 2003 году. Жертвой покушения, которое не было доведено до конца, стал бывший советник председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Александр Ревзин.