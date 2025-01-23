В Москве арестовали заказчика убийств банде спецназовцев
«Ъ»: Арестован подозреваемый в заказе убийств, совершённых бандой спецназовцев
Басманный суд Москвы постановил арестовать Олега Рамазанова по ходатайству следователя ГСУ СКР. Он обвиняется в организации ряда особо тяжких преступлений, которые по его заказу совершала банда спецназовцев. Об этом сообщает сообщает «Коммерсант».
Согласно данным следствия, Рамазанов организовал как минимум четыре серьёзных преступления, среди которых заказ покушения на советника председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Александра Ревзина в мае 2003 года. Также его подозревают в организации убийства учредителя ЗАО «Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити» Кирилла Андреева в июле того же года.
Также Рамазанов фигурирует в деле о подрыве автомобиля предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова на Каширском шоссе и убийстве Магомеда Гаджиева, его земляка.
Следователи предполагают, что исполнителями преступлений являлись участники банды спецназовцев, среди которых были сотрудники внутренних войск МВД и других силовых структур. В числе подозреваемых — одиннадцать человек, которых обвиняют в совершении множества заказных убийств, покушений и похищений. Некоторые фигуранты уже признали свою вину.
Ранее Абаканский гарнизонный военный суд принял решение о двухмесячном аресте младшего сержанта Российской армии, подозреваемого в нападениях на контрактников. Напомним, следственная группа и военная прокуратура Республики Тыва приступили к расследованию случая жестокого обращения с военнослужащими в одной из военных частей региона. Основанием для начала проверки стала видеозапись, на которой неизвестные лица наносят удары контрактникам перед их отправкой в зону СВО.
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