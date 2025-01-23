В Москве арестовали заказчика убийств банде спецназовцев

Басманный суд Москвы постановил арестовать Олега Рамазанова по ходатайству следователя ГСУ СКР. Он обвиняется в организации ряда особо тяжких преступлений, которые по его заказу совершала банда спецназовцев. Об этом сообщает сообщает «Коммерсант».

Согласно данным следствия, Рамазанов организовал как минимум четыре серьёзных преступления, среди которых заказ покушения на советника председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Александра Ревзина в мае 2003 года. Также его подозревают в организации убийства учредителя ЗАО «Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити» Кирилла Андреева в июле того же года.

Также Рамазанов фигурирует в деле о подрыве автомобиля предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова на Каширском шоссе и убийстве Магомеда Гаджиева, его земляка.