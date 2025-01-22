Суд арестовал военного, подозреваемого в избиении контрактников в Туве

Абаканский гарнизонный военный суд принял решение о двухмесячном аресте младшего сержанта российской армии, подозреваемого в нападениях на контрактников. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 2-м Восточным окружным военным судом в телеграм-канале.

«Абаканский гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство органа следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащего на срок 2 месяца, то есть по 19 марта 2025 года включительно, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 3 статьей 286 УК РФ», — отметили в суде.

Следствие выяснило, что 13 января в расположении военной части он выполнил действия, явно превышающие его полномочия, и без достаточных оснований применил насилие к военнослужащим этой же части, используя резиновую палку и электрошокер. Суд также уточнил, что данное постановление еще не вступило в законную силу.