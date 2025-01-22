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Регион
22 января, 12:17

Суд арестовал военного, подозреваемого в избиении контрактников в Туве

Абаканский гарнизонный военный суд принял решение о двухмесячном аресте младшего сержанта российской армии, подозреваемого в нападениях на контрактников. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 2-м Восточным окружным военным судом в телеграм-канале.

«Абаканский гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство органа следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащего на срок 2 месяца, то есть по 19 марта 2025 года включительно, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 3 статьей 286 УК РФ», — отметили в суде.

Следствие выяснило, что 13 января в расположении военной части он выполнил действия, явно превышающие его полномочия, и без достаточных оснований применил насилие к военнослужащим этой же части, используя резиновую палку и электрошокер. Суд также уточнил, что данное постановление еще не вступило в законную силу.

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Напомним, следственная группа и военная прокуратура Республики Тыва приступили к расследованию случая жестокого обращения с военнослужащими в одной из военных частей региона. Основанием для начала проверки стала видеозапись, на которой неизвестные лица наносят удары контрактникам перед их отправкой в зону специальной военной операции.

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Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Александра Мышляева
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