Миллиардера взяли под стражу в Москве за наём киллера для убийства госслужащего

Миллиардер и один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерий Цимбаев обвиняется в попытке организации убийства. Исполнителями преступления должны были стать члены банды и бывшие сотрудники СОБР «Рысь», сообщили представители правоохранительных органов.

«Обвиняемому Валерию Цимбаеву предъявлено обвинение в покушении на организацию убийства группой лиц по предварительному сговору. Он пробудет под стражей до 11 сентября текущего года», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент относится к 2003 году. Жертвой покушения, которое не было доведено до конца, стал бывший советник председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Александр Ревзин.