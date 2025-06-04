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Регион
4 июня, 05:49

Миллиардера взяли под стражу в Москве за наём киллера для убийства госслужащего

Миллиардера Цимбаева арестовали по обвинению в покушении на организацию убийства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Миллиардер и один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерий Цимбаев обвиняется в попытке организации убийства. Исполнителями преступления должны были стать члены банды и бывшие сотрудники СОБР «Рысь», сообщили представители правоохранительных органов.

«Обвиняемому Валерию Цимбаеву предъявлено обвинение в покушении на организацию убийства группой лиц по предварительному сговору. Он пробудет под стражей до 11 сентября текущего года», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент относится к 2003 году. Жертвой покушения, которое не было доведено до конца, стал бывший советник председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Александр Ревзин.

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Ранее Life.ru рассказал, что в январе 2025 года был арестован заказчик убийств Олег Рамазанов, который также организовал покушение на Ревзина в мае 2003 года. Кроме того, обвиняемого подозревают в организации преступлений против учредителя ЗАО «Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити» Кирилла Андреева. Вместе с Рамазановым в числе подозреваемых — одиннадцать человек.

Наталья Афонина
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