Неизвестные совершили покушение на офицера МВД Ливии, обстреляв его машину

В ливийской столице Триполи было совершено покушение на командира сил поддержки служб безопасности в регионах, подчиняющихся министерству внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ). Об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

По имеющимся сведениям, группа неизвестных открыла огонь по транспортному средству, в котором находился аль-Джабари. Он остался жив. Обстоятельства нападения уточняются. О принадлежности нападавших к каким-либо организациям и о возможных мотивах стрельбы официальных подтверждений не поступало.