Неизвестные совершили покушение на офицера МВД Ливии, обстреляв его машину
Libya al-Ahrar: Совершено покушение на командира сил поддержки МВД ПНЕ Ливии
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В ливийской столице Триполи было совершено покушение на командира сил поддержки служб безопасности в регионах, подчиняющихся министерству внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ). Об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.
По имеющимся сведениям, группа неизвестных открыла огонь по транспортному средству, в котором находился аль-Джабари. Он остался жив. Обстоятельства нападения уточняются. О принадлежности нападавших к каким-либо организациям и о возможных мотивах стрельбы официальных подтверждений не поступало.
Напомним, что в Триполи начались протесты с требованием отставки главы Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы. Поводом стало обострение ситуации после убийства руководителя службы безопасности при Президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. В результате силы ПНЕ открыли огонь по протестующим.