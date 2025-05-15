Ливийские протесты в Триполи переросли в беспорядки с применением оружия
Lebanon 24: Силы ПНЕ открыли огонь по тысячам протестующих в Триполи
В центре Триполи начались массовые выступления с требованием немедленной отставки главы Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы. Поводом для протестов стало обострение ситуации после убийства руководителя службы безопасности при Президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Согласно сообщениям издания Lebanon 24, демонстранты собрались у здания правительства.
Протестующие в Триполи. Видео © X / Ian Miles Cheong
Силы, поддерживающие Правительство национального единства (ПНЕ), открыли стрельбу по собравшимся. Об этом информирует агентство Al Marsad. На центральной Зелёной площади уже сконцентрировались многотысячные колонны протестующих. Возмущённые граждане обвиняют кабинет Дбейбы в неспособности предотвратить насилие и гибель представителей служб безопасности.
Согласно сообщениям, участники протестов прорвались в здание, которое принадлежало убитому аль-Кикли, и подожгли несколько бронемашин на территории. Ранее объект контролировала 444-я бригада, действующая в интересах ПНЕ.
Напомним, что вооружённые столкновения охватили столицу Ливии поздним вечером 12 мая. Участие в боях приняли 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады. Позднее стало известно, что был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.
X / Ian Miles Cheong