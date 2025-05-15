Ливийские протесты в Триполи переросли в беспорядки с применением оружия

В центре Триполи начались массовые выступления с требованием немедленной отставки главы Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы. Поводом для протестов стало обострение ситуации после убийства руководителя службы безопасности при Президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Согласно сообщениям издания Lebanon 24, демонстранты собрались у здания правительства.

Протестующие в Триполи. Видео © X / Ian Miles Cheong

Силы, поддерживающие Правительство национального единства (ПНЕ), открыли стрельбу по собравшимся. Об этом информирует агентство Al Marsad. На центральной Зелёной площади уже сконцентрировались многотысячные колонны протестующих. Возмущённые граждане обвиняют кабинет Дбейбы в неспособности предотвратить насилие и гибель представителей служб безопасности.