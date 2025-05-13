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12 мая, 22:19

Глава службы безопасности Ливии убит в Триполи

Al Wasat: В Триполи убит глава СБ Абдель Гани аль-Кикли

Абдель Гани аль-Кикли. Обложка © X / Brodie K

Абдель Гани аль-Кикли. Обложка © X / Brodie K

Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в штаб-квартире 444-й военной бригады в ходе вооружённых столкновений в Триполи. Об этом сообщает газета Al Wasat.

«Источник в службе безопасности подтвердил смерть Абделя Гани аль-Кикли, известного как «Ганива» <...>, отметив, что неизвестно, почему он там оказался, заманили ли его или у него была встреча», — говорится в материале.

Стрельба в столице Ливии. Видео © X / Adi / NEXUS

Стрельба, по данным местных жителей, была слышна в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин, расположенных на юге города. В связи с вооружёнными столкновениями международный аэропорт Митига приостановил свою работу.

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Ранее стало известно, что ливийскую столицу охватили вооружённые столкновения. В них участвуют 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады и структуры Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.

Тимур Хингеев
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