Вооружённые столкновения охватили столицу Ливии
Флаг Ливии. Обложка © Flickr / UNIS Vienna
Столицу Ливии охватили ожесточённые уличные бои. Как сообщает агентство Lybia Press, Министерство внутренних дел действующего в Триполи Правительства национального единства выпустило срочное обращение к жителям с призывом оставаться в своих домах.
В столкновениях участвуют 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады и структуры Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.
«[Министерство внутренних дел] призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности», — гласит сообщение.
На фоне нестабильной обстановки временно прекратил работу международный аэропорт Митига. Все рейсы были перенаправлены в город Мисурата, передаёт телеканал Al Mayadeen.
А тем временем индийские власти были вынуждены закрыть 32 аэропорта по всей стране. Это произошло на фоне участившихся случаев появления беспилотников, взрывов и нарастающей угрозы полномасштабной войны с Пакистаном.