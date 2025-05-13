Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 21:45

Вооружённые столкновения охватили столицу Ливии

Флаг Ливии. Обложка © Flickr / UNIS Vienna

Флаг Ливии. Обложка © Flickr / UNIS Vienna

Столицу Ливии охватили ожесточённые уличные бои. Как сообщает агентство Lybia Press, Министерство внутренних дел действующего в Триполи Правительства национального единства выпустило срочное обращение к жителям с призывом оставаться в своих домах.

В столкновениях участвуют 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады и структуры Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.

«[Министерство внутренних дел] призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности», — гласит сообщение.

На фоне нестабильной обстановки временно прекратил работу международный аэропорт Митига. Все рейсы были перенаправлены в город Мисурата, передаёт телеканал Al Mayadeen.

Премьер Ливии Дбейба выступил против идеи «альтернативного плацдарма» России
Премьер Ливии Дбейба выступил против идеи «альтернативного плацдарма» России

А тем временем индийские власти были вынуждены закрыть 32 аэропорта по всей стране. Это произошло на фоне участившихся случаев появления беспилотников, взрывов и нарастающей угрозы полномасштабной войны с Пакистаном.

Андрей Васильев
  • Новости
  • ливия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar