Премьер Ливии Дбейба выступил против идеи «альтернативного плацдарма» России

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид выразил категорическое несогласие с идеей создания «альтернативного плацдарма» России на территории Ливии. Он подчеркнул, что страна будет противостоять любым попыткам вмешательства без разрешения, пишет Bloomberg.

По его словам, никто не согласится принять «иностранную силу», стремящуюся навязать свою гегемонию властям Ливии и её народу. Также он заявил, что идея переброски российских военных в страну является неприемлемой.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что Россия якобы перебрасывает системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию. Грузовые самолёты, по данным издания, доставили средства ПВО, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в восточной части Ливии.