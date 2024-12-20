Премьер Ливии Дбейба выступил против идеи «альтернативного плацдарма» России
Премьер-министр Ливии Абдул Хамид выразил категорическое несогласие с идеей создания «альтернативного плацдарма» России на территории Ливии. Он подчеркнул, что страна будет противостоять любым попыткам вмешательства без разрешения, пишет Bloomberg.
По его словам, никто не согласится принять «иностранную силу», стремящуюся навязать свою гегемонию властям Ливии и её народу. Также он заявил, что идея переброски российских военных в страну является неприемлемой.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что Россия якобы перебрасывает системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию. Грузовые самолёты, по данным издания, доставили средства ПВО, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в восточной части Ливии.
Ранее Госдепартамент США допустил отправку контингента американских войск в Сирию. В настоящий момент на территории САР развёрнуты лишь силы международной коалиции. Как отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Мэттью Миллер, Вашингтон продолжает анализировать обстановку и планировать возможные сроки для отправки контингента.
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