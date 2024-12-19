«Уходить не собираются»: Путин назвал главного выгодоприобретателя от событий в Сирии
Путин: Израиль является главным бенефициаром событий в Сирии
Главным выгодоприобретателем от ситуации в Сирии является Израиль. Об этом во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Но всё-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, на мой взгляд, Израиль», — подчеркнул российский лидер.
Он выразил надежду, что Израиль в будущем покинет территорию Сирии, но сейчас Тель-Авив явно собирается усилить там своё присутствие. В настоящее время ЦАХАЛ заводит в страну дополнительные войска, а израильская группировка уже насчитывает несколько тысяч человек.
«У меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», — отметил президент.
Ранее Владимир Путин осудил израильские бомбардировки сектора Газа, который не прекращаются уже много месяцев. Также глава РФ напомнил, что российская сторона выступает против захвата Израилем любых сирийских земель, эта позиция останется неизменной.
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