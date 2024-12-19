«Уходить не собираются»: Путин назвал главного выгодоприобретателя от событий в Сирии

Главным выгодоприобретателем от ситуации в Сирии является Израиль. Об этом во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Но всё-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, на мой взгляд, Израиль», — подчеркнул российский лидер.

Он выразил надежду, что Израиль в будущем покинет территорию Сирии, но сейчас Тель-Авив явно собирается усилить там своё присутствие. В настоящее время ЦАХАЛ заводит в страну дополнительные войска, а израильская группировка уже насчитывает несколько тысяч человек.

«У меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», — отметил президент.