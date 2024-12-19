Путин пообещал спросить у Асада про пропавшего в Сирии журналиста из США Тайса
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что бывший президент Сирии Башар Асад располагает какой-либо информацией о пропавшем в Сирии американском журналисте Остине Тайсе, который исчез 12 лет назад, в период активных боевых действий в стране. Тем не менее лидер РФ пообещал задать Асаду этот вопрос.
«Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом, который, я так понимаю, исполнял свой журналистский долг в зоне боевых действий? Я обещаю, что обязательно этот вопрос задам. Так же, как могу задать вопрос и тем людям, которые контролируют ситуацию на земле в Сирии сегодня», — сказал президент в ходе прямой линии, отвечая на вопрос американского журналиста о письме матери Тайса.
Напомним, мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии в поисках своего сына, который исчез в Сирии 12 лет назад. Госдепартамент США заявлял, что репортёр, работавший фрилансером для Washington Post, был задержан сирийскими войсками в августе 2012 года.
Life.ru