Путин пообещал спросить у Асада про пропавшего в Сирии журналиста из США Тайса

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что бывший президент Сирии Башар Асад располагает какой-либо информацией о пропавшем в Сирии американском журналисте Остине Тайсе, который исчез 12 лет назад, в период активных боевых действий в стране. Тем не менее лидер РФ пообещал задать Асаду этот вопрос.

«Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом, который, я так понимаю, исполнял свой журналистский долг в зоне боевых действий? Я обещаю, что обязательно этот вопрос задам. Так же, как могу задать вопрос и тем людям, которые контролируют ситуацию на земле в Сирии сегодня», — сказал президент в ходе прямой линии, отвечая на вопрос американского журналиста о письме матери Тайса.