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12 мая, 06:20

Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске и прекращении вооружённой борьбы

Rudaw: Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mehmet ali poyraz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mehmet ali poyraz

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная Турцией террористической и запрещённой в стране, заявила о своем роспуске. По информации курдского телеканала Rudaw, решение было принято на 12-м съезде партии, прошедшем 5–7 мая.

В заключительной декларации съезда, как передал телеканал, РПК объявила, что распускает свою организационную структуру, прекращает вооружённую борьбу и завершает деятельность под названием РПК.

Рабочая партия Курдистана (РПК) — курдская политическая и вооружённая организация, основанная в 1978 году Абдуллой Оджаланом. Основная цель РПК — создание автономного Курдистана или независимого курдского государства, включающего территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана. РПК ведет вооружённую борьбу против турецких властей с начала 1980-х. Турция, США, ЕС и ряд других стран классифицируют РПК как террористическую организацию из-за атак на военные и гражданские объекты. В марте РПК объявила о прекращении огня с Турцией.

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Оксана Попова
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