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14 мая, 02:05

Столкновения в Триполи привели к массовому побегу заключённых

Al Jazeera: В Ливии произошёл массовый побег заключённых из тюрьмы Аль-Джадида

В Ливии зафиксировали побег большого количества заключённых из тюрьмы Аль-Джадида. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Побег заключённых в Ливии. Видео © X / lsiafrica

«В результате ожесточённых столкновений около тюрьмы Аль-Джадида произошла паника среди заключённых. Большое количество заключённых сбежало из тюрьмы», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, большинство сбежавших ранее были осуждены за тяжкие преступления.

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Напомним, что вооружённые столкновения охватили столицу Ливии поздним вечером 12 мая. Участие в боях приняли 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады. В результате стычек пострадали шесть человек. Позднее в Минобороны Ливии заявили о завершении военной операции в столице.

Обложка ©

X / lsiafrica

Тимур Хингеев
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