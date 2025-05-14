Столкновения в Триполи привели к массовому побегу заключённых
Al Jazeera: В Ливии произошёл массовый побег заключённых из тюрьмы Аль-Джадида
В Ливии зафиксировали побег большого количества заключённых из тюрьмы Аль-Джадида. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Побег заключённых в Ливии. Видео © X / lsiafrica
«В результате ожесточённых столкновений около тюрьмы Аль-Джадида произошла паника среди заключённых. Большое количество заключённых сбежало из тюрьмы», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, большинство сбежавших ранее были осуждены за тяжкие преступления.
Напомним, что вооружённые столкновения охватили столицу Ливии поздним вечером 12 мая. Участие в боях приняли 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады. В результате стычек пострадали шесть человек. Позднее в Минобороны Ливии заявили о завершении военной операции в столице.
X / lsiafrica