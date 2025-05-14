Столкновения в Триполи привели к массовому побегу заключённых

В Ливии зафиксировали побег большого количества заключённых из тюрьмы Аль-Джадида. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Побег заключённых в Ливии. Видео © X / lsiafrica

«В результате ожесточённых столкновений около тюрьмы Аль-Джадида произошла паника среди заключённых. Большое количество заключённых сбежало из тюрьмы», — говорится в сообщении.