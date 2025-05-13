Военная операция в Триполи завершена — Минобороны ПНЕ Ливии

«МО дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — говорится в заявлении министерства.

В результате вооружённых столкновений в Ливии пострадали шесть человек

В результате вооружённых столкновений в Ливии пострадали шесть человек

Напомним, что вооружённые столкновения охватили столицу Ливии поздним вечером 12 мая. Участие в боях приняли 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады и структуры Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности. По данным СМИ, одной из жертв стал глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли.