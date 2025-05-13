В результате вооружённых столкновений в Ливии пострадали шесть человек
В Триполи продолжаются вооружённые столкновения. Обложка © freepik / rawpixel.com
В Триполи продолжаются вооружённые столкновения, в результате которых пострадали как минимум шесть человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя ливийской службы скорой помощи.
Учитывая интенсивность боевых действий в различных районах столицы, число раненых может возрасти. Обстановка остаётся напряжённой, местные власти призвали горожан не покидать свои дома ради собственной безопасности.
На фоне происходящего в городе частично парализована работа инфраструктуры. Международный аэропорт Митига приостановил рейсы, которые временно перенаправляются в Мисурату.
Ранее сообщалось, что ливийскую столицу охватили вооружённые столкновения. В них участвуют 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады и структуры Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.