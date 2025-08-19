Мессенджер MAX
19 августа, 13:19

В Петербурге произошёл пожар в Центре реабилитации инвалидов

Обложка © freepik

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в Центре реабилитации инвалидов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пострадали два человека — постояльцы и сотрудник. Они надышались угарным газом. Идёт эвакуация постояльцев. Многие из них колясочники.

В управлении МЧС по Северной столице сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 13:44. Горела кровля на площади 40 квадратных метров. В 14:33 пожар был локализован. К ликвидации привлекалось 6 единиц техники и 30 человек личного состава от МЧС.

Никита Никонов
