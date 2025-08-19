Мессенджер MAX
Регион
19 августа, 01:01

Губернатор Бочаров: В Волгограде тушат пожар после удара БПЛА по больнице и НПЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию больницы и нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. На месте атаки возник пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — уточнил губернатор, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Пациентов повреждённой от удара больницы перевели в другие отделения, где им продолжают оказывать медпомощь.

Напомним, ранее над Волгоградом прозвучало около 10 взрывов. Согласно предварительным данным, силы ПВО работают по воздушным целям в небе над городом. По словам очевидцев, БПЛА двигались со стороны населённого пункта Большие Чапурники. Предварительно, силы противовоздушной обороны поразили два беспилотника.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
