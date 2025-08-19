Губернатор Бочаров: В Волгограде тушат пожар после удара БПЛА по больнице и НПЗ

БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию больницы и нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. На месте атаки возник пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — уточнил губернатор, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Пациентов повреждённой от удара больницы перевели в другие отделения, где им продолжают оказывать медпомощь.