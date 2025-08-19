Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Волгоград беспилотниками
SHOT: Над Волгоградом прозвучало около 10 взрывов, в городе работает ПВО
В ночь с 18 на 19 августа в Волгограде прозвучала серия взрывов. Согласно предварительным данным, силы ПВО работают по воздушным целям в небе над городом. Такой информацией делится SHOT.
Как сообщают местные жители, всего в Волгограде прозвучало от четырёх до десяти взрывов. Первый из них прогремел в 01:20, после чего с 01:40 раздалась серия громких звуков.
Дроны летели на очень низкой высоте. По словам очевидцев, БПЛА двигались со стороны населённого пункта Большие Чапурники. Предварительно, силы противовоздушной обороны поразили уже два беспилотника. Официальных сообщений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее в белгородской мэрии опровергли сообщения о якобы готовящемся ударе ВСУ по городу с применением свыше тысячи беспилотников. Отмечается, что для распространения дезинформации противник использовал дипфейк. Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица.