Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Волгоград беспилотниками

В ночь с 18 на 19 августа в Волгограде прозвучала серия взрывов. Согласно предварительным данным, силы ПВО работают по воздушным целям в небе над городом. Такой информацией делится SHOT.

Как сообщают местные жители, всего в Волгограде прозвучало от четырёх до десяти взрывов. Первый из них прогремел в 01:20, после чего с 01:40 раздалась серия громких звуков.

Дроны летели на очень низкой высоте. По словам очевидцев, БПЛА двигались со стороны населённого пункта Большие Чапурники. Предварительно, силы противовоздушной обороны поразили уже два беспилотника. Официальных сообщений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.