План Ковёр введён в аэропорту Волгограда

План «Ковёр» был введён в аэропорту Волгограда в целях обеспечения безопасности воздушного движения в 01:10 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

А ранее мэрия Белгорода сообщила, что информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы готовящейся атаке ВСУ на Белгород с использованием более тысячи дронов, является ложной. Отмечается, что видеообращение от имени мэра Валентина Демидова — это фейк, созданный с помощью нейросетей. Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка.