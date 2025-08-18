СК возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на российские регионы

Следственный комитет РФ начал расследование терактов, совершённых украинскими вооружёнными формированиями с использованием беспилотников в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте, совершённом группой лиц с тяжкими последствиями. Атаки БПЛА, проведённые в период с 16 по 17 августа, нанесли серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре. В Воронеже дрон повредил многоквартирный дом. В Лисках Воронежской области пострадал мужчина, а также были разрушены магазин, строения вещевого рынка и объекты железнодорожной станции. В Кстовском районе Нижегородской области удар беспилотника вывел из строя участок линии электропередачи. В Астраханской области повреждён трюм гражданского судна на якорной стоянке.

Как отметила Петренко, сейчас следователи устанавливают личности причастных к этим преступлениям представителей украинских формирований и подсчитывают причинённый ущерб.