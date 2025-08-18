Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 07:09

СК возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на российские регионы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Следственный комитет РФ начал расследование терактов, совершённых украинскими вооружёнными формированиями с использованием беспилотников в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте, совершённом группой лиц с тяжкими последствиями. Атаки БПЛА, проведённые в период с 16 по 17 августа, нанесли серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре. В Воронеже дрон повредил многоквартирный дом. В Лисках Воронежской области пострадал мужчина, а также были разрушены магазин, строения вещевого рынка и объекты железнодорожной станции. В Кстовском районе Нижегородской области удар беспилотника вывел из строя участок линии электропередачи. В Астраханской области повреждён трюм гражданского судна на якорной стоянке.

Как отметила Петренко, сейчас следователи устанавливают личности причастных к этим преступлениям представителей украинских формирований и подсчитывают причинённый ущерб.

Над тремя районами Воронежской области сбили пять БПЛА ВСУ
Над тремя районами Воронежской области сбили пять БПЛА ВСУ

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников. По его данным, воздушные цели были направлены в сторону промышленного предприятия региона. К счастью, в результате действий ВСУ никто не пострадал.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar