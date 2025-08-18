Власти Белгорода опровергли фейк о предстоящей атаке тысячи украинских дронов

Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы готовящейся атаке ВСУ на Белгород с использованием более тысячи дронов, является ложной. Мэрия Белгорода сообщила, что видеообращение от имени мэра Валентина Демидова — это фейк, созданный с помощью нейросетей.

«Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка. Данные материалы направлены на распространение дезинформации», — говорится в сообщении мэрии.

Представители пресс-службы главы города обращают внимание на то, что крайне важно проявлять бдительность при получении информации, и советуют полагаться исключительно на те сведения, которые исходят из официальных и проверенных каналов.