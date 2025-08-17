Ребёнок получил минно-взрывную травму при атаке дронов на Белгородскую область

В Белгородской области 12-летний ребёнок пострадал при атаке украинского беспилотника. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, у мальчика минно-взрывная травма и ранение ноги.

Инцидент произошёл в посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации БПЛА. Ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавший был экстренно доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор также уточнил, что в результате инцидента также были повреждены пять транспортных средств.