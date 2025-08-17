ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области, есть пострадавшие
Гладков: Мирный житель и военнослужащий ранены после атаки дронов в Белгороде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках дронов на муниципалитеты, в результате которых пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан».
«В посёлке Пролетарский Ракитянского района FPV-дрон сдетонировал возле стоянки на территории предприятия. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и слепым осколочным ранением головы бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.
В городе Шебекино во время выполнения служебных задач боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение стопы от детонации дрона. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, ему оказана необходимая помощь, лечение продолжится амбулаторно.
Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. В результате пострадала местная жительница с минно-взрывной травмой и осколочными повреждениями грудной клетки и конечностей. Автомобиль также получил серьёзные повреждения: выбиты стёкла и посечён кузов.