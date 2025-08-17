ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области, есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках дронов на муниципалитеты, в результате которых пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан».

«В посёлке Пролетарский Ракитянского района FPV-дрон сдетонировал возле стоянки на территории предприятия. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и слепым осколочным ранением головы бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

В городе Шебекино во время выполнения служебных задач боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение стопы от детонации дрона. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, ему оказана необходимая помощь, лечение продолжится амбулаторно.