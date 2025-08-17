Три мирных жителя, включая ребёнка, ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

В результате атак дронов ВСУ в Белгородской области три мирных жителя, включая ребёнка, получили ранения. В селе Никитское Борисовского района мужчина был ранен в результате удара БПЛА по автомобилю. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В Белгородском районе мама и её 13-летняя дочь получили баротравмы. Они были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу», — рассказал Гладков.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Девочка была направлена в детскую областную клиническую больницу с состоянием средней степени тяжести, а её мать отпущена на амбулаторное лечение. В результате атак дронов также были повреждены административные здания, частные дома и автомобили. Урон был зафиксирован в 15 населённых пунктах, в том числе городах Шебекино и Грайворон.