Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 17:45

Три мирных жителя, включая ребёнка, ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате атак дронов ВСУ в Белгородской области три мирных жителя, включая ребёнка, получили ранения. В селе Никитское Борисовского района мужчина был ранен в результате удара БПЛА по автомобилю. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В Белгородском районе мама и её 13-летняя дочь получили баротравмы. Они были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу», — рассказал Гладков.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Девочка была направлена в детскую областную клиническую больницу с состоянием средней степени тяжести, а её мать отпущена на амбулаторное лечение. В результате атак дронов также были повреждены административные здания, частные дома и автомобили. Урон был зафиксирован в 15 населённых пунктах, в том числе городах Шебекино и Грайворон.

ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области, есть пострадавшие
ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области 12-летний ребёнок пострадал при атаке украинского беспилотника. У мальчика минно-взрывная травма и ранение ноги. Пострадавший был экстренно доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar