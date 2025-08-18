Встреча Путина и Трампа
18 августа, 09:36

Силы ПВО сбили 141 украинский дрон за сутки

Обложка © Виталий Невар/ТАСС

Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки силами ПВО было уничтожено четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 141 украинский беспилотник самолётного типа.

В ведомстве уточнили, что с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожены 665 самолётов, 283 вертолёта, более 78 тысяч беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, свыше 24,6 тысячи танков и других бронемашин, более 1,5 тысячи боевых машин РСЗО, около 28,7 тысячи орудий артиллерии и миномётов, а также почти 40 тысяч единиц военной автомобильной техники.

А ранее в России представили прототип беспилотной системы ПВО «Летучий голландец», предназначенной для уничтожения вражеских дронов. Машина управляется дистанционно и оборудована искусственным интеллектом.

Новости СВО. Армия России зашла в Константиновку, Зеленский едет в США, Москва и Вашингтон согласовывают гарантии безопасности, 18 августа
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
  • Политика
