Появилось видео испытаний «Летучего голландца» — убийцы украинских дронов с ИИ

В России представили прототип беспилотной системы ПВО «Летучий голландец», предназначенной для уничтожения вражеских дронов. Машина управляется дистанционно и оборудована искусственным интеллектом, что делает её безопасной для личного состава. Об этом сообщил Mash.

Прототип ПВО «Летучий голландец» показали в России. Видео © Telegram / Mash

Прототип создан бойцами ОСПН «Кочевник» на базе стандартного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь». На видео показаны испытания по условным целям. Машину уже прозвали «Летучий голландец» за её автономность и возможности искусственного интеллекта.