Появилось видео испытаний «Летучего голландца» — убийцы украинских дронов с ИИ
Прототип ПВО «Летучий голландец» показали в России. Обложка © Telegram / Mash
В России представили прототип беспилотной системы ПВО «Летучий голландец», предназначенной для уничтожения вражеских дронов. Машина управляется дистанционно и оборудована искусственным интеллектом, что делает её безопасной для личного состава. Об этом сообщил Mash.
Прототип ПВО «Летучий голландец» показали в России. Видео © Telegram / Mash
Прототип создан бойцами ОСПН «Кочевник» на базе стандартного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь». На видео показаны испытания по условным целям. Машину уже прозвали «Летучий голландец» за её автономность и возможности искусственного интеллекта.
Ранее стало известно, что обновлённая лазерная установка «Посох» продемонстрировала высокую эффективность. На дистанции 50 метров луч прожёг крыло дрона за 0,1 секунды и даже стальной лист толщиной 10 мм. В ходе стендовых испытаний удалось повысить мощность, уменьшить размер пятна прожигания и увеличить скорость работы в 15 раз, сделав лазерный пучок более сконцентрированным.