18 августа, 09:09

Появилось видео испытаний «Летучего голландца» — убийцы украинских дронов с ИИ

В России представили прототип беспилотной системы ПВО «Летучий голландец», предназначенной для уничтожения вражеских дронов. Машина управляется дистанционно и оборудована искусственным интеллектом, что делает её безопасной для личного состава. Об этом сообщил Mash.

Прототип создан бойцами ОСПН «Кочевник» на базе стандартного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь». На видео показаны испытания по условным целям. Машину уже прозвали «Летучий голландец» за её автономность и возможности искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что обновлённая лазерная установка «Посох» продемонстрировала высокую эффективность. На дистанции 50 метров луч прожёг крыло дрона за 0,1 секунды и даже стальной лист толщиной 10 мм. В ходе стендовых испытаний удалось повысить мощность, уменьшить размер пятна прожигания и увеличить скорость работы в 15 раз, сделав лазерный пучок более сконцентрированным.

