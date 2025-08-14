«Сапсан» уже не взлетит: как ФСБ и Минобороны спасли Москву от ракетных ударов Оглавление Уничтожение объектов ВПК Украины: удары по заводам и системам ПВО ОТРК «Сапсан»: характеристики и угроза для России Финансирование «Сапсана»: роль Германии в создании ракеты Россия уничтожила предприятия, участвующие в производстве ракет большой дальности «Сапсан» в нескольких регионах Украины. Куда они могли бы долететь и кто финансировал Киев — в материале Life.ru. 14 августа, 10:55 Россия уничтожила предприятия, производящие дальнобойные ракеты «Сапсан» на Украине. Обложка © Shuterstock AI

Уничтожение объектов ВПК Украины: удары по заводам и системам ПВО

ФСБ совместно с Министерством обороны провели операцию по уничтожению объектов военно-промышленного комплекса Украины. Вместе с предприятиями под удары попали системы ПВО, прикрывавшие заводы. По данным оборонного ведомства, в Днепропетровской области уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

— На оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развёрнуто производство ОТРК среднего радиуса действия «Сапсан», способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации, — говорится в сообщении ФСБ.

Среди поражëнных объектов Павлоградский химзавод, Павлоградский механический завод, Шосткинский казённый завод «Звезда», Шосткинский научно-исследовательский институт химпродуктов.

ОТРК «Сапсан»: характеристики и угроза для России

ОТРК «Сапсан» разрабатывался с 2006 года. В 2013 году работы были приостановлены, но в 2016 году возобновились. В июне 2025 года стало известно, что ракетный комплекс якобы уже применялся на поле боя.

— Производство украинской баллистической ракеты «Сапсан» идёт «очень хорошо», и Россию ждут «новые сюрпризы», — заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В итоге Украина получила ракету, которая может поражать цели на расстоянии до 500 километров. То есть при запуске, например, из Сумской области «Сапсан» долетит до Московской области, Смоленска, Тамбова, Воронежа, а в случае обострения конфликта и до Минска. По словам Ермака, боеголовка весит 480 килограммов. Издание «Страна.ua» сообщало, что испытания ракеты прошли в мае текущего года.

— Насколько мне известно, в середине мая прошли испытания, которые оценивают как чрезвычайно успешные: почти 300 километров преодолела ракета, — цитируют украинские журналисты слова директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

Финансирование «Сапсана»: роль Германии в создании ракеты

Российские спецслужбы утверждают, что Германия поддерживала создание и производство «Сапсана». Глава киевского режима Владимир Зеленский в мае встречался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем с документами по «Сапсану» на руках.

— 21 мая 2025 года руководство ПХЗ во исполнение инструкции № 63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК «Сапсан», с которой 28 мая 2025 года... Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провёл встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и представителями Вооружённых сил Германии, — сообщили в ФСБ.

В Германии тогда подтвердили, что Берлин финансирует производство дальнобойных ракет. Между министерствами обороны Германии и Украины было подписано соответствующее соглашение.

— Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооружённых сил — первые из них могут быть развёрнуты всего через несколько недель. Поскольку они уже входят в состав Вооружённых сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется, — заявили в Бундесвере.

Деньги немецких налогоплательщиков сгорели вместе со складами, где хранились компоненты для «Сапсана».

