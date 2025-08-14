ФСБ выведала детали тайной встречи Зеленского по «Сапсанам», способным достать до Москвы
ФСБ: Зеленский в Германии обсуждал с Мерцем проектную документацию по Сапсанам
Обложка © Офис Президента Украины
В конце мая 2025 года Владимир Зеленский встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представил ему проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу «Сапсан», способному достать до Москвы и Минска. Об этом сообщают представители Федеральной службы безопасности России (ФСБ).
«21 мая 2025 года руководство ПХЗ во исполнение инструкции №63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК «Сапсан», с которой 28 мая 2025 года... Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провёл встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и представителями Вооружённых Сил Германии», — отмечается в материалах ведомства.
Во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине Мерц заявил о поддержке Германией разработки Украиной собственного дальнобойного оружия.
Напомним, что скоординированные действия российских силовых ведомств и Вооружённых сил РФ привели к ликвидации украинской программы производства ракетных комплексов «Сапсан». В результате ударов были полностью разрушены производственные цеха в Днепропетровской и Сумской областях. Судя по карте Минобороны и ФСБ, в «зону поражения» ракет «Сапсан» входила почти вся Белоруссия, включая Минск.