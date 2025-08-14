В конце мая 2025 года Владимир Зеленский встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представил ему проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу «Сапсан», способному достать до Москвы и Минска. Об этом сообщают представители Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

«21 мая 2025 года руководство ПХЗ во исполнение инструкции №63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК «Сапсан», с которой 28 мая 2025 года... Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провёл встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и представителями Вооружённых Сил Германии», — отмечается в материалах ведомства.