Регион
14 августа, 07:38

ФСБ выведала детали тайной встречи Зеленского по «Сапсанам», способным достать до Москвы

ФСБ: Зеленский в Германии обсуждал с Мерцем проектную документацию по Сапсанам

Обложка © Офис Президента Украины

В конце мая 2025 года Владимир Зеленский встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представил ему проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу «Сапсан», способному достать до Москвы и Минска. Об этом сообщают представители Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

«21 мая 2025 года руководство ПХЗ во исполнение инструкции №63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК «Сапсан», с которой 28 мая 2025 года... Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провёл встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и представителями Вооружённых Сил Германии», — отмечается в материалах ведомства.

Во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине Мерц заявил о поддержке Германией разработки Украиной собственного дальнобойного оружия.

«‎За тобой ездила «семёрка‎»: ФСБ подсушала разговоры офицеров СБУ о ракетной программе «Сапсан»
«‎За тобой ездила «семёрка‎»: ФСБ подсушала разговоры офицеров СБУ о ракетной программе «Сапсан»

Напомним, что скоординированные действия российских силовых ведомств и Вооружённых сил РФ привели к ликвидации украинской программы производства ракетных комплексов «Сапсан». В результате ударов были полностью разрушены производственные цеха в Днепропетровской и Сумской областях. Судя по карте Минобороны и ФСБ, в «зону поражения» ракет «Сапсан» входила почти вся Белоруссия, включая Минск.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
